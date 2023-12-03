亞錦賽／孫易磊飆再見K壓抑動作怕失控 完美關門準備登板先發
亞錦賽中華隊開幕戰以4：0擊敗韓國，拿下台北大巨蛋歷史首勝，旅日好手孫易磊後援2局無失分順利關門，在大巨蛋登板感覺很不一樣，他表示：「很興奮、很亢奮，有很多球迷，出場都有歡呼聲，讓我感覺有一種更有力的感覺。」
記者路皓惟/台北報導
孫易磊在8局上接替登板，馬上對鄭賢勝投出三振，雖被李敏俊擊出安打上壘，但讓金成祐擊出雙殺打瓦解失分危機。談到被擊出安打的心情，他說：「第一球好球沒拿到，第二球跟他對決，都在自己的掌握之內，也不會特別緊張。」
孫易磊在先前大巨蛋預備賽飆速，但當時僅開放1萬3千名進場，這次大巨蛋加開到1萬7千名球迷，包括外野開放1千席，他直呼有一種環繞音響的感覺，「這次連後面有都有聲音，聲音更大聲，感覺很不同。」
不過，孫易磊再投出再見三振時，沒有做出太亢奮的動作，他透露有稍微收斂，「太多人有稍微壓抑一下，怕之後會太失控。」
此戰孫易磊設定就是投2局，後面也有先發出賽的機會，但從U18進入到成棒層級，打者實力有很大的差別，他表示：「打者更細膩，要投得更小心。」他也期許自己像學長徐若熙一樣穩定，好好享受國際賽的氛圍。
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