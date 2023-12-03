亞錦賽／林承飛猛打賞又敲大巨蛋首安！感謝徐若熙帶給團隊安定感
亞洲棒球錦標賽今（3日）在台北大巨蛋正式展開，大巨蛋歷史首戰就上演經典的「台韓大戰」，此戰靠著徐若熙、孫易磊聯合封鎖南韓打線，與打線全場掃出10安，率隊以4:0擊退韓國，其中林承飛更是繳出猛打賞，與敲出大巨蛋歷史首安，對此林承飛則表示，「當下打擊時只想著把自己做好，以擊到球為優先，也很感謝若熙的好投，給我們在打擊與守備上都有安定感。」
記者張志宇/綜合報導
林承飛今（3日）對陣韓國全場4打數繳出3安「猛打賞」，更讓創造大巨蛋兩項歷史第一紀錄，先成為首位在大巨蛋敲安的選手，本場繳出「猛打賞」也讓林承飛成為大巨蛋首位敲出「猛打賞」的球員，對於敲出大巨蛋歷史首安，林承飛則透露，「畢竟是賽事第一場比賽，當下打擊就是把自己的節奏做好，以擊球為優先」。
本戰中華隊全場掃出10安，以4:0擊退韓國搶下開門紅，對於打線爆發林承飛也直言，「我們只想著上了壘，攻勢要能繼續進行下去，還有教練團的戰術也都非常準確，今天的比賽若熙給我們在打擊與守備上都有很多的安定感。」
對與此戰中華隊的攻擊策略，賽後主帥郭李建夫透露，「基本上我們選手速度都很快，在壘上就是利用他們的速度，也很感謝林承飛的配合，他成功執行戰術順利打下1分。」
林承飛本季效力中華職棒樂天桃猿，今年整季共出賽91場，繳出81安、包括8轟、43分打點、打擊率0.265的成績，並曾在2016、2019年獲得中職最佳十人游擊手獎，並隨著Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）在2017年至2019年完成三連霸王朝。
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