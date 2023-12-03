迴轉壽司「潛規則」曝光！一堆人發現不再吃　老饕認：每一間都是

節氣「大雪」12/7要來了！禁忌、習俗一次看　棉被別蓋頭原因曝光

▲一年之中的第二十一個節氣「大雪」，即將在本週四（12月7日）到來，命理專家「小孟老師」也點出「大雪」的6大禁忌。（示意圖／取自photoAC）
▲一年之中的第二十一個節氣「大雪」，即將在本週四（12月7日）到來，命理專家「小孟老師」也點出「大雪」的6大禁忌。（示意圖／取自photoAC）

記者潘毅／綜合報導

一年之中的第二十一個節氣「大雪」，即將在本週四（12月7日）到來，對此，命理專家「小孟老師」也發文解釋，「大雪」是古人認為北方地區出現較強的冷空氣，因此會有規模較大的降雪，隨後也點出「大雪」的6大禁忌，以及7種習俗，讓民眾特別注意身體狀況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍12/7迎大雪！「6大禁忌」一次看

一、不要過度運動：大雪天氣寒冷過度運動容易讓身體能量減少，心血管收縮比較快，有心臟疾病的人容易在過度運動後吸入較強的冷空氣，引發心臟疾病。

二、不宜在室內開強烈暖氣：大雪天許多民眾會取暖，但有些民眾會將暖氣開的特別強烈，導致出門天氣冷熱變化太大，容易感冒頭暈。

三、禁止棉被蓋頭：許多民眾在大雪天喜歡將眠被蓋頭取暖，然而眠被蓋頭容易影響運勢惡夢較多，也容易空氣不流通呼吸不上來引發肺部疾病 。

四、老人不宜戶外吹風太久：大雪天，天氣嚴寒尤其冷空氣強烈，一些老年人身體不好容易突發猝死意外，因此大雪天到冬至是老年人死亡率最高的時刻，因此家中有老年人一定要多加當心留意。

五、不宜到海邊與山上：大雪天避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開。

六、忌晚睡早起：大雪嚴冬天氣寒冷，倘若晚睡者對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足，倘若你又早起睡眠不夠，外出容易手腳冰冷嘴唇乾裂，嚴重者也容易有猝死意外事故發生。

▲寒冷的冬天到來，窩在棉被裡成為大家最幸福的時光。（圖／ Pxhere ）
▲小孟老師提醒，當大雪到來時氣溫寒冷，許多人歡將眠被蓋頭取暖，但這會影響睡眠品質。（圖／ Pxhere ）
📍大雪「7種飲食習俗」一次看

一、吃洋蔥：大雪天適合吃洋蔥，因為冷冬吃洋蔥可以暖胃散寒，可以逼走寒氣。

二、吃醃肉：有句俗語，叫做「小雪醃菜，大雪醃肉，因此大雪天適合吃醃肉，可以補充體力也能讓我們熱量增加，可以抵擋寒冷

三、多吃溫熱性的根莖食物：大雪天多吃如：山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等根莖類食材，含大量鐵、錳、磷、鈣等，可以保暖禦寒，還能去除多餘的膽固醇。

四、核桃仁：核桃仁可以補腎氣，因為裡面含有卵磷脂與維生素E能增生細胞活性，使我們能夠活化血液，冬天多食能增強抵抗力與活力，也能讓身體保暖。

五、韭菜：韭菜為熱性植物，多吃能在冬天暖胃與暖慎，容易手腳冰冷者建議可以常吃，能有效保暖讓身體溫暖。

六、紅薯：冬天吃紅薯，內含有豐富的鉀元素，能有效防止冬天高血壓發生，還可以預防中風。

七、熱薑茶：冬天喝薑茶能加快血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。

▲薑茶可驅寒。（圖／pixabay）
▲小孟老師建議，當大雪到來時可以喝熱薑茶或吃一些溫熱性的根莖食物，增強抵抗力與活力。（圖／pixabay）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

天冷一堆人衝泡湯！醫示警「溫泉4禁忌」小心　太餓、太飽都別泡

他不信基隆禁忌！要老闆「菜多」碗變臉盆裝　買個滷味傻眼變火鍋

12星座一周運勢／射手、天秤工作開掛　金牛、雙魚小心感情不順

唐綺陽星座運勢／天秤事業出現高峰獲得掌聲　牡羊當心三角關係

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞