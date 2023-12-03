亞錦賽首勝優惠來了！超商沖泡飲品買1送1　美式、拿鐵第2杯半價

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慶祝中華隊在亞錦賽以4：0完封韓國，OKmart即起至12月13日期間，指定糖餅、飲料、火鍋料等超過百項商品，都可享第2件6折起，另有多款指定沖泡飲品買一送一。12月4日還有一日限定，到門市持悠遊卡支付結帳，買大杯美式、大杯拿鐵享第2杯半價、不限冰熱；買OKCAFE與純喫茶聯名系列，包含純喫茶醇奶茶、仲夏水果茶，享單杯7折優惠。
📍優惠時間：即起至12月13日
◾伯朗特濃榛果風味奶茶30g×10入，買1送1
◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g×5入，買1送1
◾雀巢香滑原味3合1咖啡15g×12入，買1送1
◾雀巢美祿3合1雙倍牛奶30g×5入，買1送1
◾西雅圖即品拿鐵21g×8入，買1送1
🟡全家便利商店
即起在會員APP「優惠趣」專區，限時開放「韓式泡菜豬肉鍋」8.8折優惠券，總計限量5萬組，每會員限領1組，兌換期限至今年12月20日。此外，在亞錦賽期間，只要中華隊拿下勝場，將再度推出限定商品優惠券。
🟡7-ELEVEN
慶賀台北大巨蛋棒球場正式啟用，即起至12月12日開跑「破蛋優惠」，買指定燴飯、炒麵可用5元加購茶葉蛋，台北地區門市限定開賣直徑直逼17公分的「巨蛋牛奶麵包」。
12月8日至12月10日限時3天加碼，到門市買9大類別商品，持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，單筆購物滿222元立折22元、滿999元立折110元。