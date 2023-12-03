迴轉壽司「潛規則」曝光！一堆人發現不再吃　老饕認：每一間都是

亞錦賽首勝優惠來了！超商沖泡飲品買1送1　美式、拿鐵第2杯半價

▲中華隊在亞錦賽首勝入袋，以4:0完封韓國，拿下台北大巨蛋歷史性的「首勝」，超商祭出抗韓優惠，沖泡飲品買一送一。（圖／記者葉政勳攝）
▲中華隊在亞錦賽首勝入袋，以4:0完封韓國，拿下台北大巨蛋歷史性的「首勝」，超商祭出抗韓優惠，沖泡飲品買一送一。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

亞錦賽中華隊首勝入袋！2023亞錦賽開幕戰今（3）晚在台北大巨蛋登場，中華隊最終以4：0完封韓國隊大勝，不只獲得亞錦賽首勝，也奪下台北大巨蛋歷史性的首勝！OKmart發動指定沖泡飲品買一送一、美式拿鐵第2杯半價，用優惠力挺中華隊；全家也大放送「韓式泡菜鍋8.8折」優惠券，象徵「韓國隊掰掰」，《NOWnews》整理3大超商「抗韓優惠」一篇看完。

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🟡OKmart
慶祝中華隊在亞錦賽以4：0完封韓國，OKmart即起至12月13日期間，指定糖餅、飲料、火鍋料等超過百項商品，都可享第2件6折起，另有多款指定沖泡飲品買一送一。12月4日還有一日限定，到門市持悠遊卡支付結帳，買大杯美式、大杯拿鐵享第2杯半價、不限冰熱；買OKCAFE與純喫茶聯名系列，包含純喫茶醇奶茶、仲夏水果茶，享單杯7折優惠。

📍優惠時間：即起至12月13日
◾伯朗特濃榛果風味奶茶30g×10入，買1送1
◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g×5入，買1送1
◾雀巢香滑原味3合1咖啡15g×12入，買1送1
◾雀巢美祿3合1雙倍牛奶30g×5入，買1送1
◾西雅圖即品拿鐵21g×8入，買1送1

▲12月4日一日限定，持悠遊卡支付，大杯美式、大杯拿鐵第2杯半價。（圖／業者提供）
▲12月4日一日限定，持悠遊卡支付，大杯美式、大杯拿鐵第2杯半價。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
即起在會員APP「優惠趣」專區，限時開放「韓式泡菜豬肉鍋」8.8折優惠券，總計限量5萬組，每會員限領1組，兌換期限至今年12月20日。此外，在亞錦賽期間，只要中華隊拿下勝場，將再度推出限定商品優惠券。

▲全家限時開放「韓式泡菜豬肉鍋」8.8折優惠券。（圖／業者提供）
▲全家限時開放「韓式泡菜豬肉鍋」8.8折優惠券。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN
慶賀台北大巨蛋棒球場正式啟用，即起至12月12日開跑「破蛋優惠」，買指定燴飯、炒麵可用5元加購茶葉蛋，台北地區門市限定開賣直徑直逼17公分的「巨蛋牛奶麵包」。

12月8日至12月10日限時3天加碼，到門市買9大類別商品，持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，單筆購物滿222元立折22元、滿999元立折110元。

▲7-ELEVEN推出限定巨型麵包、限店販售。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN推出限定巨型麵包、限店販售。（圖／業者提供）

亞錦賽奪首勝！全家送「韓式泡菜鍋」優惠券　7-11茶葉蛋5元加購

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