五月天也陷對嘴假唱風波！中國有「禁假唱」但少開罰慣例

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bilibili音樂領域的網紅「麥田農夫」表示，他針對11月16日上海演唱會以及11月28日倫敦演唱會的所有歌曲進行鑑定，經其判定前者12首歌曲中包含《乾杯》《戀愛ING》《知足》《愛人錯過》《傷心的人別聽慢歌》為假唱，《為你寫下這首歌》為真假混唱。
事實上，中國自2020年10月實施的《高級演出經紀人管理辦法》之中就有針對「假唱」進行規定，其中第六條明文寫定「高級演出經紀人不得組織演員以假唱、假演奏欺騙觀眾，或為假唱、假演奏提供條件」，另外中國文化旅遊部也在今年4月的公告中強調，「重點加強大型演出活動現場監管，嚴禁擅自變更演員及演出內容，嚴禁假唱、假演奏等違法違規行為」。
儘管在中國演藝人員對嘴假唱的爭議與討論云云，但類似的「假唱」事件在中國遭罰款的先例卻不多，最早在北京奧運開幕式林妙可被曝光假唱後，中國當局對此便祭出禁令，首例開罰的則是在2008年一場演唱會上兩名歌手方梓媛、殷有璨假唱遭取締處分，最後由四川省文化廳調查取證，認定兩人「以假唱欺騙觀眾的違規事實」開罰人民幣五萬元，方梓媛還因此發展不順傳出在北京租屋處割腕試圖輕生，但此後不少演出或晚會上歌手被認定是假唱卻鮮少開罰，並隨輿論消散而不了了之。
有不少網友質疑「麥田農夫」並未聽完整首歌曲，加上音檔為他人拍攝提供不一定準確，但仍有大批中國網友相信其鑑定，狠酸「演唱會賣票假唱和詐騙有什麼區別」、「建議徹查，付費聽QQ音樂沒問題，但是付費聽那麼貴的QQ音樂有點離譜」。
北京市文化市場綜合執法總隊對此則回應，他們會將情況記錄下來，根據情況進行判定，「如果後續涉及調查，會在官方平台進行公布」。一名北京市文化市場綜合執法總隊工作人員則稱，五月天今年在北京舉辦的6場演唱會上，他們均有安排幾名執法人員在現場進行監管，主要監管表演曲目與審批內容是否一致，「而且我們的位置也是在中控台附近」。