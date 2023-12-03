工作難找、高房價壓低生育率！韓央行警告：2050年後經濟只會萎縮
韓國的人口問題被認為將在不久的將來嚴重影響該國經濟，韓國央行在本週日（3）警示，若政府無法解決高房價、青年就業困難等問題，該國屢創新低的生育率問題將與人口老化一起造成經濟年復一年的持續萎縮，難以取得經濟增長。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據韓國央行提出的報告，韓國若不再改善生育率低下、勞動人口持續減少的情況，那麼到了2050年，韓國經濟規模將出現萎縮，而到了2070年，韓國人口將從目前的的5100萬人，減少至4000萬人；韓國統計局最新數據也指出，受到人口老化趨勢加劇以及出生率創新低影響，預計到了2050年韓國青年人口數將減少一半，預計將從1021萬人降低至521萬人。
報告指出，2021年韓國15到49歲生育年齡女子的總生育率0.81已經是OECD組織35個成員國中最低，同時也是全球217個國家或地區中倒數第二低，僅優於香港的0.77，而造成生育率跌至紀錄低點的原因包含青年就業面臨困難、韓國房價不斷高升、社會競爭極端激烈，還有對於孩童安全的憂慮等。
韓國央行指出，若韓國政府可以設法降低房價，改善人口過度集中都會區的問題，另外也針對19至34歲的青年人口就業進行幫助，那麼，韓國的總生育率就有望回升至0.845。