周一限定！全家拿鐵寄杯「第2杯9元」　星巴克太妃核果那堤買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜限12月4日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即起至12月12日
精品咖啡全品項任選第2杯半價，加送精品濾掛咖啡1包。
📍APP｜即起至12月7日
◾雞尾酒風味系列氣泡咖啡（莫西多、白色佳人）任選買2送2，5折（原價99元、特價50元）
◾濃萃美式2杯＋明治巧克力2個＝140元，7.1折
◾濃萃拿鐵2杯＋明治巧克力2個＝155元，7.1折
◾大杯精品美式2杯+明治巧克力2個＝155元，7折
◾大杯精品拿鐵2杯+明治巧克力2個＝225元，7.1折
🟡OKmart
📍門市｜限12月4日、悠遊卡支付
◾大杯美式第2杯半價，7.5折（單杯原價45元、平均特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（單杯原價55元、平均特價41元）
🟡星巴克
即起至12月28日開跑「耶誕數位體驗」，玩遊戲就能領買一送一優惠券。兌換期間為獲券日後2天，每日兌換時間為上午11時至晚間8時。
其中「特大杯好友分享」優惠券，可享特大杯飲料買一送一，包括每年冬天必喝的太妃核果那堤，不包含星冰樂系列、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🔎REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗（點此連結）