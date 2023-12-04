迴轉壽司「潛規則」曝光！一堆人發現不再吃　老饕認：每一間都是

周一限定！全家拿鐵寄杯「第2杯9元」　星巴克太妃核果那堤買1送1

▲周一開工限定，全家單品咖啡「第2杯9元」、可線上寄杯；星巴克領券爽喝太妃核果那堤買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲周一開工限定，全家單品咖啡「第2杯9元」、可線上寄杯；星巴克領券爽喝太妃核果那堤買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

記者黃韻文／綜合報導

周一開工遇上濕涼的壞天氣，很容易Blue Monday，不過今（4）天有一日限定的中華隊亞錦賽首勝優惠，打氣提神的超商熱咖啡喝起來！全家限今天單品拿鐵、美式第2杯9元，可線上寄杯；OKmart持悠遊卡結帳，咖啡第2杯半價；星巴克爽喝太妃核果那堤買一送一，《NOWnews》整理各家優惠一文掌握。

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🟡全家便利商店

📍APP｜限12月4日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）

◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家上午10時開賣大杯單品美式、大杯單品拿鐵第2杯9元。（圖／全家提供）
▲全家上午10時開賣大杯單品美式、大杯單品拿鐵第2杯9元。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至12月12日
精品咖啡全品項任選第2杯半價，加送精品濾掛咖啡1包。

▲7-11門市精品咖啡全品項任選第2杯半價，加送精品濾掛咖啡1包。（圖／業者提供）
▲7-11門市精品咖啡全品項任選第2杯半價，加送精品濾掛咖啡1包。（圖／業者提供）
📍APP｜即起至12月7日

◾雞尾酒風味系列氣泡咖啡（莫西多、白色佳人）任選買2送2，5折（原價99元、特價50元）

◾濃萃美式2杯＋明治巧克力2個＝140元，7.1折

◾濃萃拿鐵2杯＋明治巧克力2個＝155元，7.1折

◾大杯精品美式2杯+明治巧克力2個＝155元，7折

◾大杯精品拿鐵2杯+明治巧克力2個＝225元，7.1折

▲APP限時6天「雞尾酒風味氣泡咖啡」買2送2。（圖／業者提供）
▲APP寄杯有「雞尾酒風味氣泡咖啡」買2送2。（圖／業者提供）
🟡OKmart

📍門市｜限12月4日、悠遊卡支付

◾大杯美式第2杯半價，7.5折（單杯原價45元、平均特價34元）

◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（單杯原價55元、平均特價41元）

▲因應即將到來的雙十節連假，OK超商現煮咖啡買2送1。（圖／OK提供）
▲慶祝中華隊攻蛋首勝，12月4日當天持悠遊卡支付，大杯美式／拿鐵第2杯半價。（圖／OKmart提供）
🟡星巴克

即起至12月28日開跑「耶誕數位體驗」，玩遊戲就能領買一送一優惠券。兌換期間為獲券日後2天，每日兌換時間為上午11時至晚間8時。

其中「特大杯好友分享」優惠券，可享特大杯飲料買一送一，包括每年冬天必喝的太妃核果那堤，不包含星冰樂系列、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

🔎REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗（點此連結）

▲星巴克玩遊戲可獲得「特大杯好友分享」優惠券。（圖／手機截圖）
▲星巴克玩遊戲可獲得「特大杯好友分享」優惠券。（圖／手機截圖）

亞錦賽奪首勝！全家送「韓式泡菜鍋」優惠券　7-11茶葉蛋5元加購

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