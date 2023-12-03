泰王次子明再次返回泰國　王室接班問題浮上檯面

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）與第二任妻子余娃提達（Sujarinee Vivacharawongse）所生的兒子瓦差勒宋威瓦差拉翁（Vacharaesorn Vivacharawongse），在遭驅逐出境27年後，今年8月突然回到泰國，引發外界議論。現在傳出，他將在12月4日再度返泰，雖說是私人行程，但也讓人對於泰國王室的接班，充滿想像。
國際中心楊雅婷／綜合報導
71歲的泰國國王曾離婚3次，第二任妻子原為演員，與泰王育有4子1女，但1996年余娃提達被控有外遇，她跟孩子全部遭到驅逐出境，之後鮮少有消息曝光。
瓦差勒宋威瓦差拉翁在今年8月突然返回泰國，距離他在1996年被驅逐出境，已有27年沒有回到家鄉。當時他曾接受訪問，稱自己對於能夠回到泰國是「夢想成真」，他在社群平台PO出搭乘嘟嘟車的照片，並參訪由皇室資助的兒童基金會，展現親民作風。
由於原本被看好有機會接班成為「女王」的44歲的帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha），去年12月突然因心臟問題倒下，至今仍昏迷不醒，泰國王室的繼承問題因此浮上檯面。外界認為，此時瓦差勒宋威瓦差拉翁頻頻返泰，與接班不無關係。