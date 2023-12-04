路跑／放電盃國體大站人數創新高　地主田徑選手橫掃壟斷前四

我是廣告 請繼續往下閱讀
放電盃全國馬拉松驛站接力聯賽國立體大站共設9組，分成3人接力的公開競技100歲(3人年齡加起來要超過100歲)男女組、99歲(3人年齡加起來不超過99歲)男子、公開競技女子組以及公開競技150歲男子組和7人接力的俱樂部、大專混合及專供國體大的學生和教職員組，比賽的範圍都在國體大校園內，每圈2.5K，三人組跑3人跑3圈、7人跑兩圈。
在競爭最激烈的公開競技99歲男子組，國體大田徑隊展現強大的地主優勢包辦前四，黃威衡／黃華凡／黃柏憲以1小時25分01秒封王，張正偉／林晨皓／胡冠愷以1小時26分32秒居次，其中黃威衡／黃華凡才剛在5月北大站中與今年青年盃1萬公尺金牌選手楊皓評合作封王，今換了一人依舊展現不凡的配速。
除了地主國體大選手之外，最引人矚目是來自日月潭由前東亞運划船國手林育正領軍的觀日品月旅店竟包了三輛遊覽車多達114人參賽，拿下了100歲組三人公開男、150歲組三人公開男、100歲組三人公開女和俱樂部混合組四組第二，負責人林育正親自下場參賽，雖然早早退出國手行列，但林育正在經營觀日品月旅店第三年全力鼓勵員工參加運動賽事，他說：「看到很多隊友在退役後就沒有運動，三高上身，所以，為了我自己和員工健康，我自己每天至少運動1小時，所有員工參加比賽的費用公司都會予以支付。」
在所有跑團中又以來自樹林的「龍珠幫」聲勢最浩大，這支由超馬選手張曉憶成軍僅3年的跑團，跑者遍布板橋、龜山、樹林、新店等地，總成員已經有200人，成為北台灣最新活躍的跑團，每月跑量達到驚人600公里的「紅蝦」吳文彬說：「我本來是練游泳，但被帶到跑團後已經愛上跑步不斷向自我挑戰的感覺。」雖然放電盃只是牛刀小試，但「紅蝦」說：「我是第一次比放電盃的比賽，跑這種比賽感覺很歡樂，跑起來也很輕鬆，我每天都會跑2到3小時，現在重心都放在明年元月的鎮西堡100公里賽事。」
也有很多跑者精心打份，來自熊愛造跑團的施佳伶與兩位跑友，在賽前到蝦皮買了三頂五顏六色的公雞頭，相當吸晴，已經有3年跑齡的施佳伶說：「比體力我們可能不如別人，但快樂程度就不來輸人，而且帶這個公雞頭來跑還可以禦寒。」施佳伶透露她是為了健康和減肥而跑，到現在為止已經減了3到5公斤，讓她非常有成就感。