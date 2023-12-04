路跑／樂天女孩林穎樂甜美領跑　職棒球星成晉和林智平也站台

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主辦更邀請樂天女孩林穎樂、樂天桃猿球員成晉及林智平、桃園亞運代表選手彭名揚、桃園臺產隼鷹排球隊球員林謙擔任終點完賽掛牌名人，不同領域的桃園運動代表到場幫跑者掛上獎牌，透過運動的交流展現桃園運動城市的多元性。林穎樂與21KM半馬組一同起跑並表示：「從記者會開始就很期待賽事的到來，今天一大早出發前看著跑者們暖身、著裝，每個人都為完賽而努力，能夠在終點幫完賽跑者掛上獎牌，眼看跑者衝回終點後逐漸展露的笑容，我也替他們感到很高興。」林謙也到場為跑者勉勵：「很高興參加楓半馬的賽事為跑者掛上完賽獎牌，看到這麼多跑者努力跑到終點完賽，覺得非常感動，希望大家可以維持熱愛運動的心。」
為了讓跑者感受桃園的熱情，Rakutan Girls樂天女孩與吉祥物Rocky在5KM賽道炒熱氣氛為跑者們加油；大溪義和里、康安里、瑞源里及龍潭中正里出動里民加油團，在賽道上給跑者最在地的桃園應援，沿路加油聲不曾間斷。補給站特別提供大溪豆乾、拿破崙派、龍潭花生糖、炸魚塊等在地美食，大會更提供美食地圖讓跑者前往探索大溪老街，藉著路跑來一場桃園美食之旅。
桃園石門水庫楓半馬融合在地的文化特色及美食特產，展現綠色環保理念的變裝組跑者實現賽事永續環保的理念，現場活動豐富給跑者們的年末賽事留下深刻印象，邀請跑者明年楓紅之際再度參賽，刷新個人馬拉松成績紀錄。