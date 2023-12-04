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路跑／樂天女孩林穎樂甜美領跑　職棒球星成晉和林智平也站台

▲林影樂與21KM半馬組一同起跑。（圖／桃園半程馬拉松提供）
▲林影樂與21KM半馬組一同起跑。（圖／桃園半程馬拉松提供）

記者廖聿偉/綜合報導

第八屆「2023桃園半程馬拉松–石門水庫楓半馬」在桃園市石門水庫南苑停車場起跑，邀請日本姐妹市千葉縣、香川縣、連江縣交通旅遊局共襄盛舉，現場吸引五千兩百名跑者參賽，齊聚楓林大道，共跑5KM、10KM及21KM全新賽道。

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本屆賽事21KM半馬男子組Stephen Mungathia Mugambi以成績1小時05分22秒獲得冠軍，獲得高額獎金6萬元；21KM女子組冠軍Careen Mwetich Cheptoeck成績1小時17分29秒同樣抱得6萬元獎金；我國女子馬拉松紀錄保持人曹純玉以1小時17分50秒獲得21KM女子組第二名，10KM路跑組徐立紘以35分03秒獲得男子組冠軍，陳美彤以40分36秒獲得女子組冠軍。

主辦更邀請樂天女孩林穎樂、樂天桃猿球員成晉及林智平、桃園亞運代表選手彭名揚、桃園臺產隼鷹排球隊球員林謙擔任終點完賽掛牌名人，不同領域的桃園運動代表到場幫跑者掛上獎牌，透過運動的交流展現桃園運動城市的多元性。林穎樂與21KM半馬組一同起跑並表示：「從記者會開始就很期待賽事的到來，今天一大早出發前看著跑者們暖身、著裝，每個人都為完賽而努力，能夠在終點幫完賽跑者掛上獎牌，眼看跑者衝回終點後逐漸展露的笑容，我也替他們感到很高興。」林謙也到場為跑者勉勵：「很高興參加楓半馬的賽事為跑者掛上完賽獎牌，看到這麼多跑者努力跑到終點完賽，覺得非常感動，希望大家可以維持熱愛運動的心。」

為了讓跑者感受桃園的熱情，Rakutan Girls樂天女孩與吉祥物Rocky在5KM賽道炒熱氣氛為跑者們加油；大溪義和里、康安里、瑞源里及龍潭中正里出動里民加油團，在賽道上給跑者最在地的桃園應援，沿路加油聲不曾間斷。補給站特別提供大溪豆乾、拿破崙派、龍潭花生糖、炸魚塊等在地美食，大會更提供美食地圖讓跑者前往探索大溪老街，藉著路跑來一場桃園美食之旅。

桃園石門水庫楓半馬融合在地的文化特色及美食特產，展現綠色環保理念的變裝組跑者實現賽事永續環保的理念，現場活動豐富給跑者們的年末賽事留下深刻印象，邀請跑者明年楓紅之際再度參賽，刷新個人馬拉松成績紀錄。

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