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自由車／打造全新路線　2000騎士齊聚輪躍台南最老字號單車嘉年華

▲2023輪躍台南自台南正統鹿耳門聖母廟出發。（圖／輪躍台南單車嘉年華提供）
▲2023輪躍台南自台南正統鹿耳門聖母廟出發。（圖／輪躍台南單車嘉年華提供）

記者廖聿偉/綜合報導

2023年輪躍台南單車嘉年華今年邁入第13個年頭，在台南土城正統鹿耳門聖母廟熱鬧登場，現場近2,000人共同感受台南最老字號的的單車盛典；活動內容不但有100公里路程的「百K自我挑戰」，還有適合全家同騎的「單車逍遙遊」、萌翻全場及帥氣破表的「KMC兒童Push Bike滑步車大賽暨BMX小輪車大賽」與豐富安全教育的「KMC單車小騎士總動員」藉由闖關測驗的培養孩童正確又安全騎乘觀念，可說是台南最具指標性的單車嘉年華。

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身為全球自行車王國的台灣，其中台南更是自行車產業重鎮之一；「輪躍台南」今年依舊由KMC桂盟鏈條、SYB昇陽自行車及KS凱薩克科技等台南企業共同發起，希望能藉由「輪躍台南」的舉行，讓單車激發的熱情與視野，讓更多群眾體會，進而在生活中享受單車樂趣，同時深耕台南，發展成適合單車旅行、休憩的城市，打造台南單車新文化。誠摯的歡迎所有的市民朋友及遠道來台南車友們，利用單車、以最適合的速度，享受台灣的美景、美食，以及最在地的人情味。

輪躍台南百K自我挑戰有別過往的海線路線設計，全新的山線路線自正統鹿耳門聖母廟出發，從台17線開始行經安南區、七股區、西港區、麻豆區、官田區、大內區、玉井區、左鎮區、新化區及永康區，繞行大台南一圈，全程100公里不計名次，只要在六小時之內完成就能獲頒完賽證書、完賽獎牌，結合12月台南舒適怡人的天氣，再加上特別為「初百K」車友們所規劃的報名禮：Outback攜車袋、KS運動眼鏡等好禮，今年更首次推出預約制的客製化完賽獎座，都是目標讓輪躍台南成為全台最友善的初百K單車活動。

而熱愛單車挑戰，輪躍台南年年無役不與的KS凱薩克總經理許榮裕，也親身下場體驗這條新路線。對於日前才剛成功挑戰雙塔520的許總而言，區區百公里的里程數自然不成問題，不受年齡設限的他甚至打趣地跟其他參加車友鼓勵說：「這個路線都是平路帶點小小起伏而已，大家努力一點都可以順利完騎。」

雖然有了許總的信心喊話，但山區接連不斷的丘陵地形仍是讓不少車友吃足苦頭，但所幸在每一長段的山區路線後，總會有補給站及時出現，第一時間就幫大家的體力充滿，迎接下一段的挑戰。

而適合闔家參與的單車逍遙遊全長34.2公里，路線行經七股超美的曾文溪口月牙彎道，可近距離感受紅樹林的獨特生態，黑面琵鷺保護區更安排了補給站，讓大家吃好喝好再回程之外，更能深入府城之美一探究竟。

逍遙遊完成路線後，終點會發放專屬的逍遙遊完騎獎牌。主會場除了舉辦緊張刺激又萌翻天的「KMC兒童Push Bike滑步車大賽暨BMX小輪車大賽」與培養孩童正確又安全騎乘觀念的「KMC單車小騎士總動員」外，現場還集結單車及美食文創市集，活動將從早上05:30開始到下午13:30結束，歡迎有興趣的民眾前來這場一期一會、一年一度的台南單車盛宴。

除了需要點實力的百K挑戰外，輪躍台南也安排了適合闔家出遊的單車逍遙遊年的「KMC兒童Push Bike滑步車大賽暨BMX小輪車大賽」，除了讓小朋友們也能感受輪行之樂外，同時還有培養孩童正確又安全騎乘觀念的「KMC單車小騎士總動員」，讓國家幼苗從小浸淫在單車樂趣中，從而讓台灣自行車文化進一步深植於內。

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