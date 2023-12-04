自由車／打造全新路線　2000騎士齊聚輪躍台南最老字號單車嘉年華

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輪躍台南百K自我挑戰有別過往的海線路線設計，全新的山線路線自正統鹿耳門聖母廟出發，從台17線開始行經安南區、七股區、西港區、麻豆區、官田區、大內區、玉井區、左鎮區、新化區及永康區，繞行大台南一圈，全程100公里不計名次，只要在六小時之內完成就能獲頒完賽證書、完賽獎牌，結合12月台南舒適怡人的天氣，再加上特別為「初百K」車友們所規劃的報名禮：Outback攜車袋、KS運動眼鏡等好禮，今年更首次推出預約制的客製化完賽獎座，都是目標讓輪躍台南成為全台最友善的初百K單車活動。
而熱愛單車挑戰，輪躍台南年年無役不與的KS凱薩克總經理許榮裕，也親身下場體驗這條新路線。對於日前才剛成功挑戰雙塔520的許總而言，區區百公里的里程數自然不成問題，不受年齡設限的他甚至打趣地跟其他參加車友鼓勵說：「這個路線都是平路帶點小小起伏而已，大家努力一點都可以順利完騎。」
雖然有了許總的信心喊話，但山區接連不斷的丘陵地形仍是讓不少車友吃足苦頭，但所幸在每一長段的山區路線後，總會有補給站及時出現，第一時間就幫大家的體力充滿，迎接下一段的挑戰。
而適合闔家參與的單車逍遙遊全長34.2公里，路線行經七股超美的曾文溪口月牙彎道，可近距離感受紅樹林的獨特生態，黑面琵鷺保護區更安排了補給站，讓大家吃好喝好再回程之外，更能深入府城之美一探究竟。
逍遙遊完成路線後，終點會發放專屬的逍遙遊完騎獎牌。主會場除了舉辦緊張刺激又萌翻天的「KMC兒童Push Bike滑步車大賽暨BMX小輪車大賽」與培養孩童正確又安全騎乘觀念的「KMC單車小騎士總動員」外，現場還集結單車及美食文創市集，活動將從早上05:30開始到下午13:30結束，歡迎有興趣的民眾前來這場一期一會、一年一度的台南單車盛宴。
除了需要點實力的百K挑戰外，輪躍台南也安排了適合闔家出遊的單車逍遙遊年的「KMC兒童Push Bike滑步車大賽暨BMX小輪車大賽」，除了讓小朋友們也能感受輪行之樂外，同時還有培養孩童正確又安全騎乘觀念的「KMC單車小騎士總動員」，讓國家幼苗從小浸淫在單車樂趣中，從而讓台灣自行車文化進一步深植於內。