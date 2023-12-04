《南華早報》記者赴北京採訪失聯　矢板明夫：誰還敢去中國

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矢板明夫接著說到，陳敏莉自2005年起任職於《南華早報》，是中國版首席記者，主要負責中國國防、外交、政治等方面的新聞，之前也曾為香港《蘋果日報》報導過，然而值得注意的是，陳敏莉來自被稱為「準官媒」的《南華早報》，自從2015年被馬雲收購之後，《南華早報》已不再批評中國政府了，2019年反送中的時候，甚至使用過「菁英香港警察追捕激進示威者」之類的標題，在外媒的眼中，《南華早報》已經徹底淪落為中共的喉舌，所以照理來說，陳敏莉是他們的「自己人」才對。
矢板明夫並提起中國前外交部長秦剛、前國防部長李尚福在短短的幾個月內連續失蹤，是全世界都關心的問題，採訪這些本來就是記者應該做的事，但在習近平時代的中國，這是個不能碰的敏感議題，陳敏莉或許因採訪踩到紅線，也可能被捲入了共產黨內的政治鬥爭。
最後，矢板明夫感嘆，最近在中國失蹤的人不少，只是因為陳敏莉比較有名，才會被媒體關注並引起話題，現在的中國越來越不透明，各級治安人員肆意抓人的例子越來越多，被抓以後還會有很長一段時間處於失蹤狀態，中國官媒《環球時報》日前才宣稱，中國拒絕「脫鉤斷鏈」，呼籲外資留在中國、和中國企業加強合作，但「這麼毫無人權、隨便抓人，還有誰敢去？」