YOASOBI首次來台開唱秀中文「我愛你」 大讚珍珠奶茶超好喝
日本人氣組合YOASOBI首次來台演出，今（3）晚在「簡單生活節」光舞台壓軸獻唱，他們用中文問候粉絲，「你好，我們是YOASOBI」。此行來台灣，兩人在前一晚就大啖海鮮，還學了國語「好吃」，主唱ikura直讚台灣美食誘人，「第一天工作人員就為我們買來珍珠奶茶，超級好喝！」
記者薛羽彤／綜合報導
昨（3）日在光舞台作為壓軸演出的YOASOBI人氣驚人，日本現象級音樂組合來台也造成神級旋風，不止有粉絲前一晚就在華山文創園區入口排隊，同時現場的周邊販賣也是早早就賣到斷貨。YOASOBI這次在簡單生活節帶來多首歌曲，包括〈祝福〉、〈群青〉等，還用台語說了謝謝，「這是我們第一次來到台北表演多謝多謝（台語），讓我們一起來成就這個美好的夜晚吧！」
在演唱〈溫柔的彗星〉之前，YOASOBI說：「下首歌我希望大家可以拿起手機燈，讓我看到你們的搖擺！」台下出現一片燈海，場面壯觀。最後在〈IDOL〉的大合唱後，主唱 ikura用英文說：「Thank You，Simple Life！See You Again」並以中文對大家說：「我愛你！」
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