天氣預報／今全台有雨！北台灣再濕涼3天 這天氣溫「跌破10度」
中央氣象署表示，今（4）日受華南雲雨區和鋒面影響，全台都有降雨機率，一直到週三（12月6日），水氣不斷衝擊迎風面大台北、東部地區，週四（12月7日）起各地才會轉乾，但西半部仍要留意清晨低溫和較大的日夜溫差。氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興就表示，週三深夜輻射冷卻發威，苗栗以北空曠地區，要留意攝氏10度以下的低溫。
記者張志浩／綜合報導
氣象署指出，由於華南雲雨區配合鋒面在台灣附近形成，今天北台灣降雨時間長，且北部、宜蘭有局部較大雨勢，氣象署也發布「大雨特報」示警，中部地區雨較間歇，花連、台東有局部降雨，南部零星降雨，北台灣無顯著回溫，感受溼涼，此外，清晨、晚間再3000公尺以上高山，若水氣與低溫配合，不排除有降雪的可能，前往山區須注意路面結霜、積冰等現象。
氣象署表示，週二至週三東北季風稍增強，週二水氣增加後，北台灣又再轉涼，體感一樣濕涼，北部、東半部要小心局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地轉回到多雲到晴的天氣，週三水氣比較多，降雨範圍會比週二還要大一些。
氣象署提及，週四雖然受到東北季風影響，但水氣減少，北台灣轉乾，各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨，週四清晨，西半部低溫較明顯，中部以北、宜蘭僅有攝氏14至16度，週五（12月8日） 東北季風減弱，白天氣溫回升，清晨西半部氣溫仍低、日夜溫差大，週末兩天水氣再次增加，北東有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。