蓋兒Gail是學霸歌手！跳級念醫學院 出專輯秀流利中文
泰國「全民妹妹」蓋兒Gail發行首張個人專輯《無法掩蓋》。她以高二年紀跳級升上泰國醫學院大學一年級，同時又要來台宣傳首張新專輯，昨（3）日記者會上受訪時她坦言，要兼顧兩邊壓力不小，「但因為兩邊我都不想放棄，所以會更努力。」她也透露，因為自己是跳級生，有些同學已經學過的功課，她還沒學過，就必須比同學加倍認真讀書，這次趁著學校放寒假來台，她在宣傳通告空檔也會把握時間讀書。
記者薛羽彤／綜合報導
蓋兒Gail暌違3年，再度在台灣推出新的音樂作品，她分享這3年期間一直有在精進音樂實力，並特地找了老師一對一苦學中文，她3年前來台還無法用中文溝通，如今已能講著一口流利中文，見識到她驚人的學霸級學習力。談到這次準備專輯《無法掩蓋》的困難之處，她坦言，是要深入理解每一首歌的中文歌詞含義，她會先跟中文老師仔細推敲歌詞裡的一字一句，再努力揣摩歌詞想要傳達的意境，尤其是專輯裡的抒情主打歌〈掩蓋〉，是她花了最多時間準備的歌曲。
記者會上，好友「格格」閻奕格驚喜現身，讓事前不知情的蓋兒Gail相當興奮。兩人交情結緣於2018年，閻奕格當時在選秀節目《聲林之王》以合作導師身份，與參賽者蓋兒Gail合唱〈你啊你啊〉，兩人合作美聲掀起轟動，至今YouTube影片點擊數加起來突破2千萬，這也是蓋兒Gail首個千萬點擊歌曲。兩人暌違4年在記者會上再次相見合體，除互相鼓勵彼此，也一起飆唱〈你啊你啊〉，還原當年「神仙合作」。Gail表示：「這次會把握機會和格格請益創作祕訣，希望未來有機會在專輯合作。」閻奕格也說，蓋兒Gail一轉眼長大很多，中文也學到越來越好，「期待之後可以一起玩音樂。」
被問到18歲了，還沒談過戀愛的她對感情是否會期待？蓋兒Gail笑說：「還好耶！因為工作和功課就很忙了，所以沒有想到這些。」談到理想型，她分享，自己很喜歡泰國歌手「Nont Tanont」，很欣賞對方的音樂才華。至於想合作的台灣歌手，她點名是華語天王周杰倫和好友「格格」閻奕格，「我喜歡周杰倫的歌曲，他的歌也都是自己創作的，最喜歡他的〈告白氣球〉。」而格格是兩人曾合作過，過程非常愉快，因此想再跟她有更多的合作。
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