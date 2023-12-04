蕭美琴具有雙重國籍？事實查核中心：2002年已放棄美國籍
2024總統大選即將到來，近期因為國籍問題，各政黨參選人備受選民檢視；針對民進黨副總統參選人蕭美琴至今仍具有美國籍傳言，事實查核中心調查後表示，蕭美琴已於2002年就放棄美籍。
記者孫唯容／綜合報導
近期網路從12月1日流傳民進黨副總統參選人蕭美琴沒有台灣身分證、擁有雙重國籍一事，事實查核中心調查後指出，經查美國聯邦政府政府公報「聯邦公報」網站，在2002年7月22日已公布放棄美國籍，名單有Hsiao Bi-Khim，中間名為Louise；而蕭美琴的英文姓名使用台語羅馬拼音Hsiao Bi-Khim，可判斷美國聯邦公報網站同名者為蕭美琴。
事實查核中心表示，傳言引用2000年的新聞，此報導是時任總統府顧問的蕭美琴說明未放棄美國籍的原因，此新聞並不是近況，後續在2002年3月14日也有媒體報導，顯示2002年蕭美琴宣誓就任立委，並取得身分證，當時蕭已向美國在台協會申請放棄美國籍。因此傳言引用一則過時新聞錯稱蕭美琴有雙重國籍，為「錯誤」訊息。
此外，事實查核中心也表示，在查詢美國聯邦政府資訊，可看到蕭美琴放棄美國公民之公告；至於民眾黨副總統參選人吳欣盈的雙重國籍爭議，美國聯邦政府資訊有一筆2014年4月23日公告，放棄美國公民登記為Cynthia Wu，未有中文名字拼音，而民眾黨發言人對外表示吳欣盈受訪時表明已放棄美國國籍。