還有多人受困！印尼火山爆發 登山客「滿臉灰」畫面曝
印尼蘇門答臘島馬拉皮山（Marapi）昨（3）日傍晚5點時40分左右出現大規模火山爆發，火山噴發高度逾3000公尺，熾熱的火山灰雲遠至數公里外。有消息指，火山爆發時正好有約70名登山客在附近，因此受困，截至發稿時間為止，已成功救出其中49人，但傳出11人不幸死亡，受困者滿臉火山灰的畫面也在社群網路上流傳。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《美聯社》、《鏡報》等外媒報導，火山爆發後，當地2條登山路線被迅速關閉，居住在山坡上的村民被建議遠離火山口至少3公里。西蘇門答臘省首府巴東的搜救官員奧古斯蒂安（Hari Agustian）表示，已經部署了大約168名救援人員，包括警察和士兵，力求將所有受困的登山者救出。
從網上流傳的影片可以看見，受困登山客的臉和頭髮上，沾滿了厚厚的火山灰參雜雨水，看上去十分狼狽。
印尼國家災害管理局發言人穆哈里（Abdul Muhari）指出，有些村莊被飄落的火山灰覆蓋，陽光也被火山雲遮蔽。馬拉皮監測站官員里凡迪（Ahmad Rifandi）也表示，火山灰雨已經到達西蘇門答臘島第3大城市武吉丁宜，呼籲居民戴上帽子、眼鏡和口罩，保護自己免受火山灰傷害。
馬拉皮山是印尼120多座活火山之一，自今年年初以來，一直有活動的跡象，而印尼本身位於環太平洋火山帶，地震和火山運動相當活躍。