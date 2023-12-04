人工生殖法修正無政院版開審　藍綠白提8案、5重點

立法院衛環委員會今（4）日上午會議審查「人工生殖法部分條文修正草案」，民眾黨、民進黨、國民黨委員均有提出版本，行政院性別平等處指出，各委員關注重點包括代孕女性身體商品化、代孕者權益保障、代孕子女權益保障、代孕配套措施、保障同性伴侶及單身女性生育權利等。
記者林志怡／台北報導
民眾黨立委吳欣盈今日擔任立院衛環委員會召委，並排審「人工生殖法部分條文修正草案」，計有民進黨立委吳秉叡等24人、民進黨立委林楚茵等19人、民進黨立委高嘉瑜等24人、民進黨立委洪申翰等20人、國民黨立委謝衣鳯等17人，以及民眾黨立院黨團（2案）、國民黨立院黨團等提案，計有8案待審查。
不過，今日審查草案中，並沒有政院版本，衛福部長薛瑞元表示，對於人工生殖法修正，衛福部秉持開放態度，雖今日沒有提出政院版本，但相關修法程序已在部內推進，對於單身女性、女女同志、男男同志、不孕夫妻缺乏子宮無法生育者的代理孕母等議題，都會提出版本供各界討論。
薛瑞元強調，衛福部針對各項議題提出版本，不代表衛福部有任何既定立場、認為哪些族群應該開放或不該開放，而人工生殖法修正涉及議題複雜，需要謹慎面對，衛福部對於單身女性、同性配偶、代理孕母等議題持開放態度，未來會持續邀集醫療、婦權、兒權等團體或專家進行討論。