亞錦賽棒球／台韓大戰開打！大巨蛋「線上直播、電視轉播」免費看

台北大巨蛋歷史首戰球迷普遍好評　大聯盟海外賽有望在台灣登場

▲2023棒球亞洲錦標賽今（3）日在台北大巨蛋揭開序幕，未來可以期待大聯盟海外賽登台。（圖／記者葉政勳攝）
▲2023棒球亞洲錦標賽今（3）日在台北大巨蛋揭開序幕，未來可以期待大聯盟海外賽登台。（圖／記者葉政勳攝）

記者路皓惟/綜合報導

台灣棒球迷盼了32年的台北大巨蛋，在12月3日亞錦賽開幕戰迎來歷史性首場正式比賽，進場民眾認為台北大巨蛋超乎預期，多數給予好評。隨著亞錦賽開放1.7萬名觀眾進場，明年日職讀賣巨人來台交流賽有望加開座位數，甚至未來有機會在此舉辦大聯盟海外賽。

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大聯盟2010、2011在台灣舉辦海外賽，道奇隊與明星隊連續2年風靡台灣，如今隨著大巨蛋正式啟用，有機會把美職明星隊再次帶來台灣。

大聯盟海外賽必須評估審視各種狀況，其中球場的座位數是一大原因，必須要有更多的座位，才有辦法從海外票房收入獲得挹注，補償主場球隊海外比賽的財務損失。

台北大巨蛋可容納4萬人，但在亞錦賽僅開放1.7萬個座位，台北市長蔣萬安表示：「尊重棒協和遠雄的專業評估，市府會基於安全考量，由少至多、逐步加開席次，在一年內完成滿載測試。」

▲2023亞錦賽台北大巨蛋開放1.7萬席座位。（圖／記者陳明中攝）
▲2023亞錦賽台北大巨蛋開放1.7萬席座位。（圖／記者陳明中攝）
對比目前台灣現有的職棒規格球場，桃園國際棒球場觀眾席數2萬席，過去常常舉辦國際賽的台中洲際棒球場人數也約2萬席，台北大巨蛋座位數達4萬席，已經是台灣最具規模的球場，不僅符合大聯盟海外賽的規格，且在巨蛋比賽也不會受到天氣因素而影響。

從經濟層面考量，台北大巨蛋對邀請大聯盟球隊來台有很大的助益，而大聯盟官方也長期關心大巨蛋的進度，從大巨蛋舉辦亞錦賽之後，未來可以期待大聯盟在台灣舉行海外賽。

近年大聯盟看準海外賽的魅力，2024年將規劃4場海外賽，包括聖地牙哥教士將於明年3月20、21日在首爾對戰洛杉磯道奇、科羅拉多洛磯與休士頓太空人將前往墨西哥市比賽，而明年的倫敦賽將由紐約大都會出戰費城費城人。

▲亞錦賽在台北大巨蛋開打，現場湧進滿滿人潮。（圖／記者葉政勳攝）
▲亞錦賽在台北大巨蛋開打，現場湧進滿滿人潮。（圖／記者葉政勳攝）
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