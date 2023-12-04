台北大巨蛋歷史首戰球迷普遍好評　大聯盟海外賽有望在台灣登場

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大聯盟海外賽必須評估審視各種狀況，其中球場的座位數是一大原因，必須要有更多的座位，才有辦法從海外票房收入獲得挹注，補償主場球隊海外比賽的財務損失。
台北大巨蛋可容納4萬人，但在亞錦賽僅開放1.7萬個座位，台北市長蔣萬安表示：「尊重棒協和遠雄的專業評估，市府會基於安全考量，由少至多、逐步加開席次，在一年內完成滿載測試。」
對比目前台灣現有的職棒規格球場，桃園國際棒球場觀眾席數2萬席，過去常常舉辦國際賽的台中洲際棒球場人數也約2萬席，台北大巨蛋座位數達4萬席，已經是台灣最具規模的球場，不僅符合大聯盟海外賽的規格，且在巨蛋比賽也不會受到天氣因素而影響。
從經濟層面考量，台北大巨蛋對邀請大聯盟球隊來台有很大的助益，而大聯盟官方也長期關心大巨蛋的進度，從大巨蛋舉辦亞錦賽之後，未來可以期待大聯盟在台灣舉行海外賽。
近年大聯盟看準海外賽的魅力，2024年將規劃4場海外賽，包括聖地牙哥教士將於明年3月20、21日在首爾對戰洛杉磯道奇、科羅拉多洛磯與休士頓太空人將前往墨西哥市比賽，而明年的倫敦賽將由紐約大都會出戰費城費城人。
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