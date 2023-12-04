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MLB／大聯盟「一球未打」！釀酒人獻25億台幣巨約綁大物Chourio

▲記者Jon Heyman表示，現年19歲的Jackson Chourio與釀酒人簽下一張保障8年8200萬美元，與附帶2年2500萬美元選擇權，外加200萬美元買斷金，若所有的選擇權加上激勵獎金都達成，合約最高總額將來到1.425億美元。（圖／取自FOX Sports: MLB官方推特）
▲記者Jon Heyman表示，現年19歲的Jackson Chourio與釀酒人簽下一張保障8年8200萬美元，與附帶2年2500萬美元選擇權，外加200萬美元買斷金，若所有的選擇權加上激勵獎金都達成，合約最高總額將來到1.425億美元。（圖／取自FOX Sports: MLB官方推特）

記者張志宇/綜合報導

密爾瓦基釀酒人（MLB）在今（4日）與小聯盟農場超級大物Jackson Chourio達成共識，讓Chourio尚未登上大聯盟就先獲得一張最高總額達1.425億美元（約44.5億台幣）的天價合約，其中8年8200萬美元（約25億台幣）為保障合約。

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《紐約郵報》記者Jon Heyman表示，現年19歲的Jackson Chourio與釀酒人簽下一張保障8年8200萬美元，與附帶2年2500萬美元選擇權，外加200萬美元買斷金，若所有的選擇權加上激勵獎金都達成，合約最高總額將來到1.425億美元。

此合約也打破大聯盟「一球未打」的小聯盟球員最大合約紀錄，先前紀錄為芝加哥白襪外野手Luis Robert Jr.的6年5000萬美元，記者Jon Heyman透露目前合約細節已大致底定，待體檢通過，預計會在冬季會議的時候發布簽約記者會。

19歲的Jackson Chourio目前是大聯盟百大新秀第二名，球探報告認為打擊55分、力量60分、跑速70分、臂力45分、守備60分、總體65分的高評價（報告評分採20-80量尺，50為平均），本季Chourio主要在2A出賽，122場比賽敲出22轟，打擊率2成80，攻擊指數0.803，在3A有6場出賽，打擊率3成33，攻擊指數0.851。

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