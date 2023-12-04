今日來講股／台股打出「長多型態」格局　12月有拉回也是輪動態勢

美元指數再跌！日圓衝上146　新台幣早盤強升1.65角觸31.31元

▲新台幣兌美元今（4）日早盤再升1.65角，來到31.31元。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（4）日早盤再升1.65角，來到31.31元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

在市場預期美國聯準會（Fed）升息已到尾聲，美元指數拉回，亞洲主要貨幣兌美元偏升，其中日圓兌美元升至146價位，加上台股也開紅，新台幣兌美元今（4）日 早盤「升」勢再起，並升破31.4元，一度來到31.31元，強升1.65角，但由於台股無力盤中翻黑，新台幣未再進一步升值，目前在31.345元震盪整理。

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美國聯準會（Fed）主席釋出持續「鴿中帶鷹」 言論，如果通膨和經濟繼續如預期降溫，聯準會可能不再升息，但他也指出，如果有必要，聯準會決策官員仍可進一步提高利率，也讓市場對未來大幅降息的預期有所降溫，美元指數衝高後又拉回，目前在103.26附近震盪。

亞洲主要貨幣兌美元今日早盤偏升，其中日圓回升至146.21兌1美元，韓元兌美元在1300兌上下震盪整理，離岸人 民幣兌美元在7.1288附近震盪。

至於新台幣兌美元在上周五大貶2.15角後，今日早盤以31.4元、升值7.5分開出，在美元走弱及台股開紅之下，新台幣兌美元也進一步升破31.4元，來到31.31元，強升1.65角，不過，隨後台股翻黑，新台幣升勢也受限，目前在31.345元震盪整理。

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