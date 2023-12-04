高鐵1/3起增班21列車！南港-台中加開區間車 配8節自由座車廂
台灣高鐵公司宣布，自2024年1月3日起，每週再增開21班次列車，包含南下11班、北上10班，希望能以更加充裕的運能，提供旅客舒適的旅運服務；本次增開後，每週總班次達到1060班，旅客可自12月6日凌晨零時起，依預售時程購票，歡迎多加利用；同時，針對旅客較集中在台中以北的現象，台灣高鐵公司也在部分通勤及旅運尖峰時段，規劃行駛南港-台中的區間列車，並配置八節自由座車廂，以加強服務台中以北、短程自由座旅客，請往返大台北地區、桃園、新竹、苗栗、台中等地的旅客多加利用，並配合站務員引導、分流搭乘，節省寶貴時間。
記者許若茵／台北報導
台灣高鐵公司表示，本次增班規劃主要為加強服務平日長程區間商務需求，針對南下的旅運需求，特別於週一增開6班列車，並於週四增開2班列車；此外，針對週末返鄉及出遊的旅客需求，本次增班也特別規劃3班南下列車（週六1班、週日2班）；其中，週日增加1537車次為行駛南港-台中區間列車，並於15：25自南港站發車，以方便週末北上短程旅客快速往返目的地。
針對北上的旅運需求，高鐵說明，本次共增開10班次北上列車，其中每週四增開1322車次（16:45左營站發車）特別停靠雲林、彰化等台中以南各站，以加強服務台中以南旅客前往北部；此外，週六增開之1514車次（8:04台中站發車）為行駛台中至南港區間列車，並停靠沿途各站，敬請台中以北旅客配合分流搭乘並多加利用。
台灣高鐵公司於今年7月及10月，二度實施「常態性增班」計畫，將每週固定班次從1016班增加至1025班次，再提升至每週1039班次，另於今年11月及12月實施為期二個月的「短期增班」計畫，不斷透過運能提升以服務旅客需求。高鐵公司也將觀察本次短期增班效果，作為後續長期班次調整參考依據。