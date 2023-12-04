哈孝遠被爆特權搭機！挨轟利用空姐老婆施壓 他出面喊冤：怎麼敢
藝人哈孝遠與空姐老婆劉凡瑄（瑄瑄）2018年結婚，經常合體上節目，暢談夫妻相處之道，瑄瑄曾在節目提及老公偶爾會耍浪漫，願意陪她搭飛機一起工作，讓人感覺窩心，未料夫妻甜蜜趣事，卻被其他乘客投訴，指控他體重破百無法搭乘某班機，卻利用特權拿到員工優特票，並以老婆身分施壓航空公司，強行要上飛機，害乘客行李被拉掉，哈孝遠對此全面喊冤，澄清絕無特權。
記者江芷稜／綜合報導
瑄瑄上月底在臉書曬出夫妻合照，透露老公陪她從多倫多搭機返台，坐在高級艙等躺平睡覺，不時看電影吃吃喝喝，「實在好羨慕他，下輩子想當我丈夫」，哈孝遠被網友稱讚算是陪老婆上班的好丈夫，沒想到卻有該航班乘客向媒體投訴，哈孝遠利用空姐眷屬的特權，拿到優待票搭機，還造成別人不便。
據《鏡週刊》報導，該乘客表示飛機有重量限制，礙於油量與航線限制，無法讓體重破百的哈孝遠登機，但他得知後卻以老婆身為座艙副事務長的關係，在多倫多機場櫃檯爭吵，施壓地勤讓他上飛機，最後航空公司只好拉掉其他乘客的行李，讓他登機才收場。
對此，哈孝遠事後受訪，表示因瑄瑄空服員的身分，自己出國搭機是購買員工優待票，但老婆僅是普通的空服員，無法對誰施壓，且航班沒有體重破百不能登機的限制。他還原當天的情況，自己是購買商務艙的機票，搭乘老婆執勤的班機返台，未因艙等因素第一時間登機，而是在候機室等到所有旅客登機後才上飛機，且自己身為公眾人物，怎麼敢在航空公司櫃檯大吵，對於指控全面喊冤。
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