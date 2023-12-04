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勞動部關懷弱勢 阿春部長親訪台南「做工行善團」

▲台南市勞工局「做工行善團」志工們整修二手家具，捐贈給弱勢家庭（圖／記者張振興攝，2023,12,03）
▲台南市勞工局「做工行善團」志工們整修二手家具，捐贈給弱勢家庭（圖／記者張振興攝，2023,12,03）

記者張振興/台南報導

第二屆亞洲技能競賽甫於上週四落幕，勞動部長許銘春率領31位國手獲得12金、6銀、4銅、3優勝的好成績，阿春部長剛回國後，就馬不停蹄於3日參訪南市勞工局「做工行善團」二手家具倉庫，除肯定台南市勞工局的用心，更感動志工們利用修繕技能，讓廢棄家具巧手回春，還免費為職災勞工等弱勢家庭修繕房屋，攜手共創希望家園。

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▲勞動部長許銘春(中左)也整裝為二手家具塗上新漆（圖／記者張振興攝，2023,12,03）
▲勞動部長許銘春(中左)也整裝為二手家具塗上新漆（圖／記者張振興攝，2023,12,03）
許銘春表示，台南市勞工局的「做工行善團」，係從副總統賴清德在台南市擔任市長時就已經啟動，透過集結在地各工會等民間力量，免費替弱勢家庭修繕房屋，截至目前已走過12年頭，共完成245戶修繕案，還擔任種子分享房屋修繕經驗，將服務量能傳遞至屏東縣、高雄市、嘉義縣市等，陸續與外縣市修繕團隊完成19戶的修繕案，希望這份善的暖意可以延續，陸續在全台串起愛的循環。


許銘春還說，「做工行善團」在協助弱勢家庭修繕房屋時，察覺許多家庭因經濟能力受限，無力增購家具，以致家具嚴重毀損仍在使用，為實質改善弱勢家庭生活環境，台南市政府將原位於隆田陸橋下方的資源回收空間，改造成二手家具倉庫，廣納各界捐贈的二手家具，由民間地方團體協助修復、上漆及封膜儲放並評估贈送給弱勢家庭，將志工們的溫暖及愛傳承下去。

▲勞動部長許銘春(左二)參訪台南隆田陸橋下方的二手家具倉庫，肯定志工們對於弱勢家庭的愛心（圖／記者張振興攝，2023,12,03）
▲勞動部長許銘春(左二)參訪台南隆田陸橋下方的二手家具倉庫，肯定志工們對於弱勢家庭的愛心（圖／記者張振興攝，2023,12,03）
今日「做工行善團」二手家具倉庫家具整修活動，台南市長黃偉哲、台南市勞工局長王鑫基、台南市官田區公所區長黃炳元、大台南總工會、台南市木工職業工會、餐飲業產業工會等人都出席為志工們鼓舞打氣，參訪中大家紛紛對本屆亞洲技能競賽優異成績表達讚賞，肯定勞動部對技能人才培育的用心；阿春部長也表示會持續協助優秀技職人才登上國際舞台發光、發亮。

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