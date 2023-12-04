金剛藏居士會愛心行善 嘉惠東區

曾於民國98年獲台南市好人好事代表的李永和除創立金剛藏居士會外，亦開辦會心雜誌社、會心慈善會，迄今已有50年，長期投入全台急難救助及賑濟低收入戶的愛心關懷個案。今天開基紀念日除賑濟中低收之外，上午為金剛上師誦經，下午6時30分備安平素筵招待執事與信徒。
李永和表示，很多人不了解金剛藏師。祂是金剛經所傳的密法加上瑜珈，超越密宗紅、白、教，經他將台灣婚喪喜慶禮節的民俗淨化之後，加入密宗密法而成。簡單說來，「密」如同蜜蜂的「蜜」，蜜蜂在吸收花朵精華之後吐出的便是蜜，金剛藏居士會秉此精神傳法行善，「新例不設、舊例不滅」，以「圓「和「緣」出發，圓沒有起點，也沒有終點，行有餘力就做公益，沒有經費也不勉強，所以該會曾一年行善兩次，也曾把公德做至全台南市，這就是圓與緣的精髓。
李永和於民國55年在公園路金剛寺靈法，當時最有名的就是他打座時能夠騰空升起，曾造成極大的轟動。離開後自創金剛居士會，李永和的名言 : 幫助別人如今生享受；秉承佛陀「無緣大慈同體大悲」之念，以慈悲喜捨之心，起救苦、救難之行。堅信，只要能從善門入，富者施，必能得福而樂，貧者受之，必能得救而安。
此次因疫情相隔5年未辦公益活動，今天，市議員王家貞、東區區公所社會課課長李盈穎皆前往關懷，並致贈感謝狀。
我是廣告 請繼續往下閱讀