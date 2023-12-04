中國黴漿菌未退、流感高峰又至！分析：不尋常 難應付大規模感染
近來中國多種病原呼吸道病例急速攀升，包括流感、新冠肺炎、肺炎黴漿菌（支原體肺炎）、鼻病毒、腺病毒、人類間質肺炎病毒及呼吸道融合病毒等7大病毒齊發，儘管中國宣稱未發現「異常或新型病原體」，但有外媒引述多位專家看法，認為中國這波疫情似乎有些不尋常之處。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《美國之音》報導，科學期刊《自然》（Nature）上月27日曾刊文指出，肺炎支原體通常是很容易治癒的，這次卻對中國兒童造成嚴重打擊，美國田納西州范德堡大學醫學院傳染病學教授沙夫納（William Schaffner）也認為，去年冬天美國等西方國家也經歷了流感和呼吸道合胞病毒的提前爆發，伴隨著新冠病毒的增加，不過並沒有檢測到支原體增加，因為支原體也有季節性分布，全年都可能發生，冬季感染的情況更多，確實對幼兒影響更顯著，可支原體肺炎的大規模爆發是非常不尋常的。
沙夫納並表示，華人兒童如果出現白肺和肺壞死，也是不尋常的現象，聽起來像是非常嚴重的疾病，意味著肺組織實際上受到了破壞，比平常更嚴重，希望獲得更多數據和觀察結果。
蘭德公司中國政策研究主任黃志環（Jennifer Bouey）則說，這應該屬於季節性現象，今年人們免疫力的低下、中國CT的廣泛使用、北京兒科專科醫院的短缺以及與其他季節性病毒潛在的疊加感染，都可能導致這種高峰。不過另一個大挑戰在於，大環內酯類藥物是治療支原體肺炎的前線抗生素，但是中國的抗藥性很普遍。
此外，即使支原體肺炎高峰過了，後續還可能醞釀更大的威脅，流感（以H3N2亞型為主）和呼吸道合胞病毒（RSV）的快速增加更為危險，可能導致更高的住院率和死亡率，但若中國醫療系統沒為即將到來的流感、COVID-19和呼吸道合胞病毒高峰做好準備，兒科專科醫院的醫療系統將會不堪重負，基層醫療無力應付更大的感染潮。