今日來講股／台股打出「長多型態」格局　12月有拉回也是輪動態勢

太羨慕了！今年9-10月統一發票15人中1000萬　另有15人抱走200萬

▲今（112）年9-10月期統一發票中獎號碼日前已開獎，財政部也將於今（4）日下午公布中獎清冊，初步統計有15人中1000萬特別獎，另有15人抱走200萬特獎。（圖／社群中心製表）
▲今（112）年9-10月期統一發票中獎號碼日前已開獎，財政部也將於今（4）日下午公布中獎清冊，初步統計有15人中1000萬特別獎，另有15人抱走200萬特獎。（圖／社群中心製表）

記者顏真真／台北報導

今（112）年9-10月期統一發票中獎號碼已於11月25日開出，財政部也將於今（4）日下午公布中獎清冊。根據財政部初步統計，這期統一發票共有15人抱走1000萬元特別獎，另有15人中了200萬元特獎，兌領獎期間從今年12月6日至明年3月5日，還沒對獎的人，趕快找出手中的當期發票，也許你就是這些中獎幸運兒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年9-10月期統一發票共開出特別獎、特獎中獎號碼各1組、頭獎至六獎中獎號碼3組，並開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，其中1000萬特別獎中獎號碼為「72054514」，200萬元特獎中獎號碼為「92488868」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「98111935」、「57355279」、「74926745」。

至於有多少人抱走1000萬元大獎？財政部賦稅署將於今日下午公布中獎清冊。根據財政部初步統計，今年9-10月期統一發票1000萬元特別獎共有15人中獎，也有15人抱走200萬元特獎。 

不過，根據目前超商及超市自行公布的中獎情況，其中全家便利商店特別獎1000萬元共開出2組，分別落在全家高雄漢苓店、全家中壢龍城店，消費者分別花費18元購買飲品、支付15元代收手續費就幸運中大獎，兩位千萬得主平均花費不到17元。

另外，7-ELEVEN共有2位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎，其中千萬大獎有1人在新竹縣湖口鄉的7-ELEVEN文樂門市購買190元的鮮食、購物袋，1人在台東縣台東市的7-ELEVEN東安門市購買35元的麵包、CITY CAFE。

在全聯福利中心部分，今年9-10月期統一發票開出1張特別獎，開出門市為斗六上海，幸運中獎者僅花費53元，使用全支付購買綠茶及檸檬氣泡水，就獲得特別獎1000萬元。

賦稅署也提醒，這期中獎發票兌領獎期間為今年12月6日至明年3月5日，使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

全聯9、10月統一發票開出千萬！「幸運門市」是這間：買綠茶中獎

7-11開出「2組千萬特別獎」！買咖啡變富翁　9、10月統一發票對獎

統一發票爽中1000萬！她1理由「無法兌獎」哭了　領獎隱藏規則曝

全家開出2組千萬特別獎！花18元買飲料中獎　9、10月統一發票對獎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞