太羨慕了！今年9-10月統一發票15人中1000萬　另有15人抱走200萬

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至於有多少人抱走1000萬元大獎？財政部賦稅署將於今日下午公布中獎清冊。根據財政部初步統計，今年9-10月期統一發票1000萬元特別獎共有15人中獎，也有15人抱走200萬元特獎。
不過，根據目前超商及超市自行公布的中獎情況，其中全家便利商店特別獎1000萬元共開出2組，分別落在全家高雄漢苓店、全家中壢龍城店，消費者分別花費18元購買飲品、支付15元代收手續費就幸運中大獎，兩位千萬得主平均花費不到17元。
另外，7-ELEVEN共有2位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎，其中千萬大獎有1人在新竹縣湖口鄉的7-ELEVEN文樂門市購買190元的鮮食、購物袋，1人在台東縣台東市的7-ELEVEN東安門市購買35元的麵包、CITY CAFE。
在全聯福利中心部分，今年9-10月期統一發票開出1張特別獎，開出門市為斗六上海，幸運中獎者僅花費53元，使用全支付購買綠茶及檸檬氣泡水，就獲得特別獎1000萬元。
賦稅署也提醒，這期中獎發票兌領獎期間為今年12月6日至明年3月5日，使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。