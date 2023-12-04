邱顯智爆林志潔論文「一稿兩用」學生論文　要賴清德高標準處理

我是廣告 請繼續往下閱讀
律師曾威凱指出，詳細比對後，可以發現兩篇論文從研究問題、多處論證、研究結論到引註都高度雷同，許多部份幾乎是完全複製貼上，可見並不單純只是學生幫忙老師整理資料這麼簡單，因為連研究結論都有雷同之處。
曾威凱說明，林志潔期刊論文第一章前言中的研究背景和研究問題，幾乎完全是從學生碩論複製貼上，後續第二至四章也有大量整段複製貼上的情形，甚至連論文結論的首段都是複製貼上。
曾威凱表示，林志潔期刊論文中共有60個註腳，其中竟有48個與學生碩論高度雷同，甚至兩篇論文都有同一個註腳稱「作者（筆者）曾進行實證研究，以台北地方法院、新北地方法院、士林地方法院等地院之判決資料為樣本，發現我國近15年來之內線交易案件平均定罪率僅約45%，遠低於我國刑事案件超過九成的平均定罪率。」試問，兩篇論文的作者不同，怎麼會做一模一樣的實證研究？
曾威凱律師說，再進一步分析兩篇論文內容，可以發現理工背景出身的學生將法律比作「一部沈重的大機器」、「操作時頻頻短路」等譬喻，竟也一字不差的出現在林志潔教授的著作中；而學生碩論中慣用的非一般用字「援此」（一般法學界用法為「爰此」），也出現在林的著作中。
曾威凱指出，如此高度的雷同，已經有嚴重的一魚兩吃、一稿兩用的嫌疑，當然最重要的關鍵在於到底誰才是真正的作者。單從上述幾點來看，不禁令人懷疑林的期刊論文實際上是出自學生之手。
邱顯智表示，邏輯上只存在四種可能：第一、兩篇雷同的文字都由學生撰寫、但同時也被老師拿去投稿。第二、兩篇雷同的文字都由老師撰寫，學生用老師寫的內容當碩士論文，經老師審查通過給予學位。第三、學生先撰寫完成，林志潔老師抄學生寫的內容去投稿期刊。第四、老師先撰寫完成，學生的碩士論文抄老師寫的內容，經老師審查通過給予學位。
邱顯智認為，無論是四種的哪一種，都已經嚴重違反學術倫理，甚至教授升等資格，教育部必須介入調查。接下來他會把相關資料交給教育部，交由教育部去調查清楚實際的狀況，也呼籲當事人配合調查。
邱顯智進一步表示，林志潔具有高度的法學專業，絕對有能力自己撰寫論文，若發生拿學生撰寫的成果掛自己的名字投稿，一稿兩用、一魚兩吃的情形，已經嚴重踩到師生倫理、學術倫理的紅線，本質上就是在欺壓年輕研究生，呼籲林志潔盡快出面說清楚。同時他也擔心學生可能因此承受不了外界壓力而「被道歉」，有關單位應積極保護當事人。
邱顯智呼籲，行政院長陳建仁、教育部長潘文忠，本案的學術倫理爭議，涉及國立大學教授升等資格審查，事關重大，教育部應立即針對此案展開調查，釐清真相。如違反《專科以上學校教師資格審定辦法》，應依規撤銷其教授資格。
邱顯智也對民進黨主席賴清德喊話，應該用賴清德所承諾的，對黨內候選人最高的學倫標準來處理本案，特別是林志潔是專業的教授，更有中央廉政委員等身份，在行政和立法上同時是民進黨政府長期倚賴的學者，本次的爭議是這樣的一個學者是否用學生論文內容一魚兩吃，比起過去民進黨學位論文抄襲的爭議更加嚴重許多，賴清德務必要用最高標準，妥善調查、處理。
更多「2024大選」相關新聞。