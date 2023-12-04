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邱顯智爆林志潔論文「一稿兩用」學生論文　要賴清德高標準處理

▲時代力量立委邱顯智舉行記者會指出民進黨立委參選人林志潔論文與指導學生論文雷同。（圖／取自邱顯智臉書直播）
▲時代力量立委邱顯智舉行記者會指出民進黨立委參選人林志潔論文與指導學生論文雷同。（圖／取自邱顯智臉書直播）

記者邱新博／台北報導

時代力量立委邱顯智今（4）日舉行記者會指出，民進黨新竹市立委參選人林志潔身為於 2016 年申請教授升等送審的參考著作中，竟有大幅複製貼上早於該著作出版之指導學生碩士論文的情形。邱顯智認為，林志潔應對外說明真相，並呼籲教育部立即介入調查、賴清德主席秉持最高的學倫標準處理。

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邱顯智指出，辦公室近期接獲檢舉，林志潔於2013年11月出版的期刊論文，也是申請教授升等時送審的參考著作「內線交易「實際知悉」要件之舉證與心證門檻──從綠點案談起」，與同年9月出版之共同指導的張姓學生碩士論文「內線交易可罰性基礎及現行規範效果分析──以賽局論為中心」有許多內容高度雷同。經辦公室用比對軟體初步分析，兩篇相似度竟高達 51％。

律師曾威凱指出，詳細比對後，可以發現兩篇論文從研究問題、多處論證、研究結論到引註都高度雷同，許多部份幾乎是完全複製貼上，可見並不單純只是學生幫忙老師整理資料這麼簡單，因為連研究結論都有雷同之處。

曾威凱說明，林志潔期刊論文第一章前言中的研究背景和研究問題，幾乎完全是從學生碩論複製貼上，後續第二至四章也有大量整段複製貼上的情形，甚至連論文結論的首段都是複製貼上。

曾威凱表示，林志潔期刊論文中共有60個註腳，其中竟有48個與學生碩論高度雷同，甚至兩篇論文都有同一個註腳稱「作者（筆者）曾進行實證研究，以台北地方法院、新北地方法院、士林地方法院等地院之判決資料為樣本，發現我國近15年來之內線交易案件平均定罪率僅約45%，遠低於我國刑事案件超過九成的平均定罪率。」試問，兩篇論文的作者不同，怎麼會做一模一樣的實證研究？

曾威凱律師說，再進一步分析兩篇論文內容，可以發現理工背景出身的學生將法律比作「一部沈重的大機器」、「操作時頻頻短路」等譬喻，竟也一字不差的出現在林志潔教授的著作中；而學生碩論中慣用的非一般用字「援此」（一般法學界用法為「爰此」），也出現在林的著作中。

曾威凱指出，如此高度的雷同，已經有嚴重的一魚兩吃、一稿兩用的嫌疑，當然最重要的關鍵在於到底誰才是真正的作者。單從上述幾點來看，不禁令人懷疑林的期刊論文實際上是出自學生之手。　

邱顯智表示，邏輯上只存在四種可能：第一、兩篇雷同的文字都由學生撰寫、但同時也被老師拿去投稿。第二、兩篇雷同的文字都由老師撰寫，學生用老師寫的內容當碩士論文，經老師審查通過給予學位。第三、學生先撰寫完成，林志潔老師抄學生寫的內容去投稿期刊。第四、老師先撰寫完成，學生的碩士論文抄老師寫的內容，經老師審查通過給予學位。

邱顯智認為，無論是四種的哪一種，都已經嚴重違反學術倫理，甚至教授升等資格，教育部必須介入調查。接下來他會把相關資料交給教育部，交由教育部去調查清楚實際的狀況，也呼籲當事人配合調查。

邱顯智進一步表示，林志潔具有高度的法學專業，絕對有能力自己撰寫論文，若發生拿學生撰寫的成果掛自己的名字投稿，一稿兩用、一魚兩吃的情形，已經嚴重踩到師生倫理、學術倫理的紅線，本質上就是在欺壓年輕研究生，呼籲林志潔盡快出面說清楚。同時他也擔心學生可能因此承受不了外界壓力而「被道歉」，有關單位應積極保護當事人。

邱顯智呼籲，行政院長陳建仁、教育部長潘文忠，本案的學術倫理爭議，涉及國立大學教授升等資格審查，事關重大，教育部應立即針對此案展開調查，釐清真相。如違反《專科以上學校教師資格審定辦法》，應依規撤銷其教授資格。

邱顯智也對民進黨主席賴清德喊話，應該用賴清德所承諾的，對黨內候選人最高的學倫標準來處理本案，特別是林志潔是專業的教授，更有中央廉政委員等身份，在行政和立法上同時是民進黨政府長期倚賴的學者，本次的爭議是這樣的一個學者是否用學生論文內容一魚兩吃，比起過去民進黨學位論文抄襲的爭議更加嚴重許多，賴清德務必要用最高標準，妥善調查、處理。

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