亞錦賽棒球／台韓大戰開打！大巨蛋「線上直播、電視轉播」免費看

亞錦賽／台北大巨蛋職棒球員、球迷反饋正面　舉辦國際賽首選場地

▲亞錦賽中華隊先發投手徐若熙7局10K完美封鎖韓國，率隊拿下台北大巨蛋歷史首勝。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.03）
▲亞錦賽中華隊先發投手徐若熙7局10K完美封鎖韓國，率隊拿下台北大巨蛋歷史首勝。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.03）

記者路皓惟/綜合報導

歷經32年的風雨，台北大巨蛋於12月3日晚上6點開打的亞洲棒球錦標賽，迎來了歷史性首場正式比賽。從職棒球員到球迷觀眾，都對於這座球場按讚，這不僅是台灣棒球的重要里程碑，也證明具備舉辦國際大型賽事的能力。

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職棒球員對大巨蛋的評價普遍正面，中華隊隊長拿莫伊漾對於大巨蛋硬體設施按讚，稱讚了球場的整體設計、燈光、空間感以及休息區舒適度，「整個視野很開闊，大螢幕也很壯觀，有一種來到大聯盟的感覺。」

韓國內野手羅承燁也對大巨蛋給予正面評價，特別是其黑色天花板設計，有效避免了比賽中常見的吃球問題。他還讚賞了草皮的品質，認為滾動速度恰到好處，形容這是一座「非常棒的球場」。

世界全壘打王王貞治作為開球嘉賓，對大巨蛋給予極高評價，「台北大巨蛋不輸日本東京、福岡巨蛋，甚至還更好。」他在球場內的實地體驗讓他深受感動，並對這座球場寄予厚望，「希望它能夠帶動台灣棒球的進步。」

▲「世界全壘打王」王貞治出席臺北大巨蛋開球儀式，為大巨蛋投出首場正式比賽前的歷史性第一球。（圖／中信銀行提供）
▲「世界全壘打王」王貞治出席臺北大巨蛋開球儀式，為大巨蛋投出首場正式比賽前的歷史性第一球。（圖／中信銀行提供）
亞錦賽基於安全考量，這座滿場可達4萬人的大巨蛋，只開放1.7萬席，但球迷觀眾多數對大巨蛋的反饋同樣正面，儘管部分球迷認為外野上方大螢幕太小，但大多數觀眾都表示，在大巨蛋觀看比賽非常舒適，設施完善，特別是廁所足夠；唯一美中不足的是球場內攤商過少，導致較長的排隊時間。

前富邦悍將應援團長阿努（Anu）在實際體驗後，對大巨蛋的動線流暢性和館內舒適度給予了高度評價，「環境舒適，球場明亮，溫度適宜，這些都使得球迷更想進場觀賽。」

另外，在賽事組織與疏散效率方面，從捷運國父紀念館站到大巨蛋場館內的動線順暢，沿途有工作人員指引，也有警察注意維安，獲得球迷好評；台韓大戰結束後，透過北捷的有效協調，16647名觀眾在短短25分鐘內順利疏散。

台北大巨蛋不僅是台灣棒球歷史重要的里程碑，同時也展示國際大型賽事舉辦能力，為未來可能在此舉辦的大聯盟海外賽、WBC經典賽、世界12強棒球賽等國際大賽提供了理想的場地。

▲亞錦賽在台北大巨蛋開打，現場湧進滿滿人潮。（圖／記者葉政勳攝）
▲亞錦賽在台北大巨蛋開打，現場湧進滿滿人潮。（圖／記者葉政勳攝）
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