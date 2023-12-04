王鴻薇爆潘孟安長期住綠能廠商名下豪宅　四房雙車位稱是助理承租

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王鴻薇也曬出關係圖，「力能能源科技」根本就是力麒建設集團下的子公司，而潘孟安接受招待的力能能源，力麗集團旗下力麒建設子公司天方能源就是最大股東，天方能源過去名為「普格科技股份有限公司」是電子遊戲公司，後來輾轉被力麗集團收購，改名天方能源，在屏東等南部綠能光電都有涉略，跟潘孟安淵源不淺。
王鴻薇也表示，潘孟安一開始住在福華飯店，後來才搬過去力麒御品，至少居住半年左右，根據時價登錄網站，近兩年約在5100萬至5600萬左右，不過據了解，他是和助理一起住，由助理承租，房子超過五十坪，還擁有四房格局，如果只是單純解決居住所需，根本不需要租四房格局，質疑潘孟安「聲稱是租用，房租是多少錢？難道是公定價8000元嗎？」
王鴻薇向潘孟安提出三點質疑，第一，「誰提供給你？」第二，不論是上市、上櫃公司或是綠能公司，「這間公司，與當時主政的屏東縣政府是否有無標案、業務往來？」第三，潘孟安到底住多久了？如果是助理幫忙租的，那就提供租約給大家看一看。
王鴻薇認為，當時民進黨猛打新竹市長高虹安住在建商的房子，無論民進黨政治人物、側翼都大打高虹安，現在潘孟安身為賴清德最重要的左右手，是否也接受財團提供的豪宅？力麗集團本來就跟新潮流關係非常深厚，先不說力麗集團內新潮流是否曾擔任獨董。
王鴻薇提醒檢調，應該調查楊宗，相關企業與潘孟安在屏東縣府過去是不是有利益勾結，通都要追查清楚，甚至與這些綠電廠商、建商之間是否有對價關係，應該全面徹查，勿枉勿縱。
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