金剛吃飯巧遇吳慷仁！一個舉動秒被圈粉「完全沒架子」

吳奇隆屢傳婚變劉詩詩！自曝刻意減少工作　吐真心話：想多陪孩子

▲吳奇隆屢傳婚變劉詩詩，他坦言近幾年減少表演工作，會多時間陪孩子、經營家庭。（圖／吳奇隆微博）
▲吳奇隆屢傳婚變劉詩詩，他坦言近幾年減少表演工作，會多時間陪孩子、經營家庭。（圖／吳奇隆微博）

記者江芷稜／綜合報導

吳奇隆與大陸女星劉詩詩結婚8年，一家三口相當幸福，但每逢夫妻有新戲作品問世，就有婚變傳言困擾，最近女方電視劇《一念關山》剛播出，就被狗仔爆料明後年可能官宣離婚，引起網路熱議。吳奇隆則在綜藝節目《舌尖上的鄉村》上透露，近年減少戲劇活動，其實是想專心於家庭，好好照顧孩子，把事業重心轉移到經營家庭，清楚表明自己的價值觀，讓粉絲放心不少。

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▲吳奇隆近年減少拍戲，都接綜藝節目居多。（圖／吳奇隆微博）
▲吳奇隆近年減少拍戲，都接綜藝節目居多。（圖／吳奇隆微博）
吳奇隆、劉詩詩因演出《步步驚心》相戀，2015年步入婚姻，育有一個兒子，但相差17歲的婚姻，未被外界看好，經常傳出婚變謠言，連沒帶婚戒也衝上微博熱搜榜，夫妻倆公開強調關係很好，依舊無法抵擋謠言流竄，最近有狗仔爆料，他們有無法調解的分歧，隨時都可能離婚，放話「2025上半年前隨時官宣」，引起軒然大波。

▲吳奇隆擔任姜育恆演唱會嘉賓。（圖／記者陳明中攝）
▲吳奇隆擔任姜育恆演唱會嘉賓，保養得十分好。（圖／記者陳明中攝）
出道35年的他，近日在綜藝節目《舌尖上的鄉村》罕見提及對人生的體悟，感性說道「我覺得其實你在外面跑，時間久了、經歷多了，自然就會慢慢知道誰會是重要的，誰是最後可以留在你身邊的，誰是一直默默在關心著你、愛著你，但是你可能是一直忽略的，其實我這幾年會刻意地把表演工作減少，花時間陪小朋友，花時間回家裡，適當地慢慢地做一些調整，如果你早一點有這樣的認知，你就可以多很多溫暖、溫馨的、快樂的這種家庭生活」，話語中透露想專心經營家庭的想法。

▲吳奇隆在《舌尖上的鄉村》提及人生體悟，逐漸發現誰是重要的，決定要回歸家庭、多陪孩子。（圖／《舌尖上的鄉村》微博）
▲吳奇隆在《舌尖上的鄉村》提及人生體悟，逐漸發現誰是重要的，決定要回歸家庭、多陪孩子。（圖／《舌尖上的鄉村》微博）
儘管連狗仔都認證過，這對夫妻沒有離婚，但吳奇隆這段影片曝光後，網友們仍有不同聯想，多數粉絲支持吳奇隆的想法，「夫妻雙方平衡家庭與事業，詩詩出來拼事業，隆哥做好後盾，這樣很好啊」、「女方事業有起色，男方轉幕後，多花時間在家裡是好事啊」、「承認別人確實過得幸福很難嗎！請吳奇隆永遠幸福下去！」、「錢也有名也有，好好陪陪家人挺好的」。

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