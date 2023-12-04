MLB／Bellinger也在等大谷翔平「答案」！美媒透露想追78億合約
隨著大聯盟（MLB）自由市場已開市1個多月，有關 Cody Bellinger的談約消息也日見浮上檯面，根據《今日美國》透露，「強打 Cody Bellinger與左投Josh Hader都還在市場上等待長約，其中Bellinger仍在尋求至少超過2.5億美元（約78億台幣）的合約。」
記者張志宇/綜合報導
《今日美國》表示，「 Cody Bellinger是今年市場上為數不多的強力左打，但會造成現在還沒有簽約的最大主因，正是因大谷翔平與山本由伸還未決定落腳處，預期Cody Bellinger的簽約將會等到大谷翔平與山本由伸簽約後才會定案。」
Bellinger本季在芝加哥小熊表現大復活，整季交出打擊三圍0.307／0.356／0.525、OPS 0.881與26發全壘打的成績，便在季後獲得國聯東山再起獎，且目前更獲得兩項銀棒獎提名，目前雖洋基展現誠意，但巨人是洋基追求Bellinger的競爭者。
《紐約郵報》記者Jon Heyman日前也在節目上表示，「目前檯面上有在追求Cody Bellinger，分別為紐約洋基、舊金山巨人與芝加哥小熊，其中洋基是最為積極的球隊，巨人則是潛在黑馬，至於前東家小熊對於是否繼續跟進報價將是未知數，但也可能不追加銀彈競爭退出爭奪戰。」
但由於 Cody Bellinger想追求至少總額2.5億美元的8年合約，根據《今日美國》透露，洋基因此暫緩與Bellinger談判進度。
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