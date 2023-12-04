朱立倫要打史上花費最少的選舉　柯文哲酸：從好幾百億變幾十億

上節目爆料沒繳尾款遭洗版　鄭寶清向四叉貓、鄭弘儀求償百萬敗訴

▲前立委鄭寶清今年加入民眾黨，但之前對四叉貓、鄭弘儀等人求償100萬元，法院判他敗訴（圖／NOWnews資料照，記者李春台攝，2023.11.09）
▲前立委鄭寶清今年加入民眾黨，但之前對四叉貓、鄭弘儀等人求償100萬元，法院判他敗訴（圖／NOWnews資料照，記者李春台攝，2023.11.09）

記者潘千詩／台北報導

前立委鄭寶清去年參選桃園市長期間，遭本名劉宇席的網紅「四叉貓」在節目上爆料欠錢不還，鄭寶清對四叉貓以及節目主持人鄭弘儀請求連帶賠償100萬元；士林地院審理後，認為鄭寶清提告無理由，判他敗訴，可上訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭寶清主張，四叉貓在去年8月30日於節目中引用他人資訊，稱「然後他講說，明明說好這個月8月24號會給尾款，可是沒有做到，沒有收到尾款」、「最後第三筆也就是尾款，8月24號要給，但是沒給，然後所以他才不爽」、「廠商在8月27日洗了鄭寶清五千個怒，所以剛剛那個新聞，不是1450洗的，是你鄭寶清沒有繳尾款，他不爽去洗你怒的」等語，嚴重損害名譽及選情，對四叉貓、鄭弘儀連帶求償100萬元。

▲四叉貓（圖／記者潘千詩攝，2023.07.14）
▲網紅四叉貓（圖／NOWnews資料照）
法院審理時，四叉貓主張，鄭寶清在臉書有提到1450去他臉書洗他的粉絲團，後來自己發現有人在網路上叫鄭寶清還錢，所以跟那些假帳號做聯繫，得知有人沒收到尾款，才會在8月27日大量洗鄭寶清的版叫鄭寶清還錢。

鄭弘儀告訴法官，鄭寶清是從政數十年的政治人物，且為市長選舉人，屬於自願進入公眾領域的公眾人物，一旦涉及公眾事務領域的事項，鄭寶清名譽比起言論自由應有相當程度的退讓；況且，鄭寶清欠款一事已甚囂塵上，鄭寶清也自認受他委託的歐姓網路行銷商未實際拿到尾款。

士院認為，四叉貓經調查相關事實後，本於確信發表言論，顯然沒有明知不實或重大輕率的惡意情形；鄭弘儀則是對可受公評之事發表意見，並未使用偏激不堪的言詞，認為鄭寶清求償無理由，判決鄭寶清敗訴。

徐巧芯爆選區里長被調查局帶走偵訊　檢調4路搜索、約談8人

北檢專線、LINE24小時受理檢舉　檢察機關掌握境外勢力嚴重

金管會壓制人頭帳戶犯罪數　高檢署：詐欺案成長但趨緩

國安法第二階段施行　法務部盤點全國29件發展組織案移交二審

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞