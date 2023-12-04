上節目爆料沒繳尾款遭洗版 鄭寶清向四叉貓、鄭弘儀求償百萬敗訴
前立委鄭寶清去年參選桃園市長期間，遭本名劉宇席的網紅「四叉貓」在節目上爆料欠錢不還，鄭寶清對四叉貓以及節目主持人鄭弘儀請求連帶賠償100萬元；士林地院審理後，認為鄭寶清提告無理由，判他敗訴，可上訴。
記者潘千詩／台北報導
鄭寶清主張，四叉貓在去年8月30日於節目中引用他人資訊，稱「然後他講說，明明說好這個月8月24號會給尾款，可是沒有做到，沒有收到尾款」、「最後第三筆也就是尾款，8月24號要給，但是沒給，然後所以他才不爽」、「廠商在8月27日洗了鄭寶清五千個怒，所以剛剛那個新聞，不是1450洗的，是你鄭寶清沒有繳尾款，他不爽去洗你怒的」等語，嚴重損害名譽及選情，對四叉貓、鄭弘儀連帶求償100萬元。
法院審理時，四叉貓主張，鄭寶清在臉書有提到1450去他臉書洗他的粉絲團，後來自己發現有人在網路上叫鄭寶清還錢，所以跟那些假帳號做聯繫，得知有人沒收到尾款，才會在8月27日大量洗鄭寶清的版叫鄭寶清還錢。
鄭弘儀告訴法官，鄭寶清是從政數十年的政治人物，且為市長選舉人，屬於自願進入公眾領域的公眾人物，一旦涉及公眾事務領域的事項，鄭寶清名譽比起言論自由應有相當程度的退讓；況且，鄭寶清欠款一事已甚囂塵上，鄭寶清也自認受他委託的歐姓網路行銷商未實際拿到尾款。
士院認為，四叉貓經調查相關事實後，本於確信發表言論，顯然沒有明知不實或重大輕率的惡意情形；鄭弘儀則是對可受公評之事發表意見，並未使用偏激不堪的言詞，認為鄭寶清求償無理由，判決鄭寶清敗訴。