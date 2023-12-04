今日來講股／台股打出「長多型態」格局　12月有拉回也是輪動態勢

嚴控晶片禁令！美將來台說明、防台廠踩紅線　台積電與AI股臉綠

▲現在傳出美國商務部下個月將派說明團來台，向我國的半導體製造、IC設計或相關材料設備商說明晶片禁令細節，而今（4）日台積電與AI概念股臉綠。（圖／NOWnews資料照片）
▲現在傳出美國商務部下個月將派說明團來台，向我國的半導體製造、IC設計或相關材料設備商說明晶片禁令細節，而今（4）日台積電與AI概念股臉綠。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美國嚴格控管晶片禁令，除美國商務部長雷蒙多特別點名輝達銷售晶片到中國市場，警告「國安比賺錢重要」外，現在也傳出美國商務部下個月將派說明團來台，向我國的半導體製造、IC設計或相關材料設備商說明細節。而今（4）日電子權值股也幾乎全熄火，AI概念指標股也跟著臉綠，其中台積電早盤跌幅1.3%。

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綜合外媒報導，美國商務部長雷蒙多2日參與國防論壇「雷根國防論壇」（Reagan National Defense Forum）時，聲稱北京是美國有史以來面臨到的「最大威脅」，強調中國並不是美國的朋友。她也點名輝達之前推出「降規版」晶片到中國，認為中國取巧透過管道突破限制，美方必須提高警覺。她強調，國安問題上，仍必須對此威脅保持「充分警覺」。

除了雷蒙多意有所指點名輝達「國安比賺錢重要」外，現在也傳出美國商務部下個月將派說明團來台，希望嚴格執行晶片禁令。美國今年10月中升級出口管制禁令，外界認為是要防堵之前禁令下的漏洞，避免中國獲得先進晶片製造的工具與技術。由於「拜習會」才剛落幕，且適逢台灣總統大選，因此美方動作格外引人關注。

據了解，美國商務部下個月來台將前往新竹與台南科學園區舉辦說明會，向我國的半導體製造、IC設計或材料設備商說明禁令細節，外界預計也會前往日本和南韓，希望嚴格執行晶片禁令。

今年10月外媒也報導漢唐、亞翔、崇越、矽科宏晟等四家台廠協助與華為有關聯的企業建設晶圓廠基礎設施，儘管這些公司喊冤表示未違反出口管制規定，但引發市場熱議。

針對美方要來台說明晶片禁令細則，我方官員與經濟部高層指出，由於銷售中國部分確實有些灰色地帶，需要美方進一步說明，因此美方來台也是為了收集廠商意見，廠商樂見其成，希望知道詳細的規則以防不小心踩到紅線。

但消息一出，台積電早盤跌8元，來到571元，跌幅1.3%。AI概念股也偏弱，緯創、英業達、廣達早上跌0.5%到0.8%之間，技嘉與緯穎跌幅則頗重，分別跌2.8%與跌超過6%，來到239元與1685元。

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