嚴控晶片禁令！美將來台說明、防台廠踩紅線　台積電與AI股臉綠

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除了雷蒙多意有所指點名輝達「國安比賺錢重要」外，現在也傳出美國商務部下個月將派說明團來台，希望嚴格執行晶片禁令。美國今年10月中升級出口管制禁令，外界認為是要防堵之前禁令下的漏洞，避免中國獲得先進晶片製造的工具與技術。由於「拜習會」才剛落幕，且適逢台灣總統大選，因此美方動作格外引人關注。
據了解，美國商務部下個月來台將前往新竹與台南科學園區舉辦說明會，向我國的半導體製造、IC設計或材料設備商說明禁令細節，外界預計也會前往日本和南韓，希望嚴格執行晶片禁令。
今年10月外媒也報導漢唐、亞翔、崇越、矽科宏晟等四家台廠協助與華為有關聯的企業建設晶圓廠基礎設施，儘管這些公司喊冤表示未違反出口管制規定，但引發市場熱議。
針對美方要來台說明晶片禁令細則，我方官員與經濟部高層指出，由於銷售中國部分確實有些灰色地帶，需要美方進一步說明，因此美方來台也是為了收集廠商意見，廠商樂見其成，希望知道詳細的規則以防不小心踩到紅線。
但消息一出，台積電早盤跌8元，來到571元，跌幅1.3%。AI概念股也偏弱，緯創、英業達、廣達早上跌0.5%到0.8%之間，技嘉與緯穎跌幅則頗重，分別跌2.8%與跌超過6%，來到239元與1685元。