南韓「只花2年」擺脫行人地獄！全因1政策 車禍死亡率低5成以上
台灣曾因交通亂象曾被國際媒體《CNN Travel》稱為「行人地獄」（living hell traffic），行人用路安全引起國民討論。而南韓也曾深陷「行人地獄」的困境，卻因為嚴格實施「5030政策」，短短2年內就讓交通事故死亡率已經降低一半以上，孩童的交通事故死亡率更大幅下降9成，成功擺脫「行人地獄」。
記者賴禹妡／綜合報導
YouTube頻道「公共電視-獨立特派員」在影片中指出，南韓2021年開始實施「5030政策」，並嚴格執行改善交通問題。「5030政策」以行人為優先考量，規定車輛在市區道路最高時速為50公里，學區和行人多的地方更下降到30公里，同時加重兒童交通事故的處罰。
另外，南韓政府開始縮減車道大小，將空間留給人行道及自行車道，同時也導致車輛不得不降低速度行駛。道路上新增許多測速照相機，只要超過速限10公里就會拍照執法，1張罰單的罰金為4萬韓幣（約台幣1000元），若超過20公里、30公里則要繳納更多罰金，有駕駛甚至短短一天內就被開了5次罰單。
不只如此，南韓汽車在轉彎時，無論紅綠燈號為何，都必須停下禮讓行人；且在路上也添加許多「注意行人」的明顯標誌以及減速丘。2021年「5030政策」上路後，在短短2年間交通事故死亡率已經降低一半以上，孩童的交通事故死亡率更大幅下降9成。
對此，台灣網友也忍不住佩服直呼，「科技執法＋重罰，永遠最有效」、「如果地方政府有心也可解決交通問題，主要是執法、道路規劃、指標、路霸檢舉等等，都是地方政府職責」、「交通沒搞好，觀光也不會好，韓國真的很厲害」。