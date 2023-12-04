野球名人房／拿林子偉交易樂天球員 洪一中首曝真正原因
台鋼雄鷹日前透過第2次的擴編選秀補強陣容名單，明年中職一軍賽季即將迎來台鋼隊的全新面貌，本集的《野球名人房》再次邀請到了台鋼教頭「洪總」洪一中，與他一起上節目的還有「姊姊」王溢正，他們除了會聊聊球隊目前的狀況，還會分享洪總當初交易林子偉的關鍵原因。
影音節目部/綜合報導
台鋼隊日前在第2次的擴編選秀上大幅補強了投手戰力，未來將會以新面貌迎接一軍的挑戰。洪總也在節目上提到，當初林子偉交易案選擇與樂天桃猿交換球員的原因，不是因為其他隊提供的球員不好，而是因為樂天隊的球員他更熟悉。這番回答也讓主持人何美笑著調侃說:「已經有看過使用說明書了!」
在與樂天提供的球員中，其中一位就是投手「姊姊」王溢正，王溢正也在節目上分享當初被交易時的心情。他說，當時得知被交易至台鋼隊時，因為教練團蠻多都是自己熟識的人，所以其實心裡不僅不陌生，甚至是安心的。
即將面對一軍的挑戰，洪總與王溢正也以自身的經驗告訴台鋼雄鷹的後輩們，若未來要挑戰一軍層級，「這兩件事」 最為重要。如果想知道洪總與王溢正到底跟台鋼的球員們說了什麼，更多本集的精彩內容請鎖定每周一晚間8點播出的 《野球名人房》!