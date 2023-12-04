《原神》快被淘汰！2023全球「遊戲人氣王」投票中 這款遙遙領先
年度遊戲界盛事 TGA 2023 （The Game Awards 2023，遊戲大獎）將在週四（12月7日）公布得獎名單，被視為「人氣遊戲王」、以全球玩家投票為獲獎資格的「玩家之聲」獎項，目前已結束第二輪投票，上屆冠軍《原神》目前暫排第7，領先在龍頭的則是大作《柏德之門3》，第三輪投票將在明（5）日開啟，共計有5款遊戲會進入最後廝殺，現階段來看，《原神》的衛冕之路相當艱難。
記者張志浩／綜合報導
TGA 2023 「玩家之聲」共分三輪投票，首輪從30款遊戲選10款晉級，最後一輪則是5款，日前第二階段投票結束，上屆冠軍《原神》以4.68%的得票率排名第7，《柏德之門3》則以8.89%暫居龍頭，2到5名分別是《賽博龐克2077：自由幻局》6.18%、《薩爾達傳說：王國之淚》6.08%、《漫威蜘蛛人2》5.69%、《生化危機4》5.48%。
值得討論的是，2022年的 TGA 玩家之聲上，《原神》開發商米哈遊用發送虛寶的的方式鼓勵玩家投票，被認為有「賄賂玩家」嫌疑，也由於玩家社群的躁動，2022年玩家之聲最後一輪上演《原神》對決《索尼克 未知邊境》精彩戲碼，最後由《原神》勝出，不過以2023年的態勢，《原神》可能連第三輪都無法擠進；不過上述得票率為非官方統計，實際決賽名單還有待 TGA 官方宣佈。
而遙遙領先的《柏德之門3》，日前剛在英國「金搖桿獎」中橫掃7項大獎，本屆 TGA 中，也同時入圍8個獎項，包含年度最佳遊戲、最佳劇情等，被視為2023年的最大贏家；此外，擊敗《原神》剛獲得 ios、Android 雙平台系統「最熱門手遊」的《崩壞：星穹鐵道》，在2023 TGA 玩家之聲也有入選第二輪，不過得票率僅3.45%，預估第三輪將不會出現《崩壞：星穹鐵道》的投票選擇了。
而針對「TGA 玩家之聲」的投票，玩家可至官方網站，為自己喜歡的遊戲投下一票，同一個帳號每輪都可投票一次，除了玩家之聲外，所有獎項的投票目前也正在進行中，但只有玩家之聲是全部以玩家投票為獲獎資格。