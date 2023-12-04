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3步驟預防C肝！「這族群」可免費篩檢　20萬治療藥物全額健保給付

▲3步驟預防C肝！「這族群」可免費篩檢　20萬治療藥物全額健保給付
▲3步驟預防C肝！「這族群」可免費篩檢　20萬治療藥物全額健保給付

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據國健署資料顯示，國內每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡人數超過萬人。許多人都知道預防B型肝炎很重要，但除了B肝外，事實上C肝預防也不可輕忽。國健署鼓勵，民眾可善用B、C型肝炎篩檢服務，並做好C型肝炎防治3步驟，一同為消除C型肝炎的目標努力。

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肝病早期無症狀　應善用B、C肝篩檢早發現早治療

肝病早期通常沒有明顯症狀，一旦有症狀時，大多已是肝病晚期。目前國健署提供45－79歲民眾終身一次B、C型肝炎篩檢，截至112年7月曾接受過篩檢的人數已經超過533萬人。國健署署長吳昭軍表示，鼓勵符合條件的民眾，為了自己也為了家人，善用政府提供的免費服務。

從111年3月1日起放寬成人預防保健服務特約醫療院所的專科醫師都可提供服務，不限於內科或家醫科，估計有3.5萬名醫師投入，目前全國約5,400家醫療院可提供B、C型肝炎篩檢服務。而國健署也持續研議推出醫療院所補助措施，以提升醫療院所及專科醫師的參與意願，增加民眾接受篩檢的可近性。

國健署表示，本項政策推動不只是照護國民健康，也呼應世界衛生組織（WHO）2030年消除病毒性肝炎目標，期望透過民眾、醫療團隊與政府的共同努力，台灣能提早於2025年消除C型肝炎，取得WHO消除C肝認證，突顯我國於公共衛生管理上之國際地位。

3步驟防治C肝　藥物全額健保給付治癒率逾9成

不過，國健署發現，自100年起提供篩檢服務，45－79歲接受B、C型肝炎篩檢人數已累計達533萬人，其中C肝抗體陽性率為2.8%，陽性個案之病毒量檢驗率為72%，進一步檢測出C型肝炎病毒量（HCV RNA）陽性為44.3%，參與直接作用抗病毒藥物治療率為91.5%。

國健署表示，由於C型肝炎的治癒率高達98%，而且其中治療所需的藥物費用20萬元由健保給付，因此提醒民眾及早篩檢以了解自己的健康狀況，若發現為C型肝炎患者，應配合治療，此外也提醒民眾以下3步驟防治C型肝炎：

  • 第一步：避免接觸危險因子，如：穿耳洞、刺青工具等需充分消毒滅菌，避免不必要的輸血、打針、針灸、刺青、穿耳洞等行為；養成良好個人衛生習慣，不與別人共用針具、刮鬍刀、牙刷、指甲剪；不從事無保護的性行為。
  • 第二步：及早篩檢，一生至少接受1次B、C型肝炎篩檢。
  • 第三部：配合治療，如篩檢陽性者及早就醫，定期追蹤及治療。


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60055

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