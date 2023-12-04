蔡允潔女兒高燒未及時送醫慘變肺炎 大病初癒一家3口飛澳門玩
女星蔡允潔與老公Fraser交往半年就閃婚，去年耶誕節剖腹產下女兒「小福星」，一家三口幸福滿滿。前陣子女兒高燒到39.6度，但老公希望她自然退燒產生抗體，因此未及時送醫，最後女兒變肺炎，好在現在已康復。現一家三口正在澳門遊玩，首次帶女兒出國，蔡允潔心情很緊張，她說：「因為第一次帶女兒出國，不知會有什麼狀況發生，這次給她嘗試短程，習慣後未來帶她再去遠一點旅行。」
記者黃盈容/綜合報導
蔡允潔日前透露，女兒高燒半夜衝急診室的經歷。當時女兒已經燒到39.6度了，但在美國留學8年的Fraser受到的教育是認為要讓她自然退燒，這樣子小孩以後才會有抗體，所以堅持不送醫院。
晚上仍持續高燒，吃了診所的藥依舊沒辦法壓下來，蔡允潔就堅持一定要帶女兒來急診。結果醫生診斷女兒竟然已經變成了肺炎，蔡允潔嘆：「就算這次剛好退燒藥壓下來，我們沒有帶小福星去急診，但以後她就很容易反覆發作變成慢性肺炎，呼吸道容易過敏，也會衍生成鼻竇炎、支氣管炎等，是不可逆的損傷！」
經歷一場浩劫後，蔡允潔也不忘熱心公益，她得知好友曾霽偉在自家泰式料理內準備愛心待用餐，每天限量提供給需要的人士使用，蔡允潔也發揮愛心，捐款幫助他人，她表示：「前陣子楊繡惠曾呼籲我們藝人做愛心，捐錢幫忙孤兒院，我也是很樂意。一人一分力，就是大大的幫助。」
蔡允潔覺得做愛心就是你有一百捐十元，也是可以的，不是有一百就捐一百才是做愛心，人要做能力所及的事，所以有錢出錢，沒錢就出力，去當義工也是做愛心的一種。
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