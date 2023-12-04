金剛吃飯巧遇吳慷仁！一個舉動秒被圈粉「完全沒架子」

《玩很大》9週年前進阿曼王國！在沙漠玩大逃殺　吳宗憲累到抗議

▲《綜藝玩很大》9週年前進阿曼王國，吳宗憲也被拉下來參與每個關卡，更在沙漠上玩起大逃殺，抗議直呼：「一點都不輕鬆。」（圖／三立提供）
▲《綜藝玩很大》9週年前進阿曼王國，吳宗憲也被拉下來參與每個關卡，更在沙漠上玩起大逃殺，抗議直呼：「一點都不輕鬆。」（圖／三立提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

吳宗憲、KID（林柏昇）、謝坤達主持的《綜藝玩很大》迎來9週年特別企劃，砸下重本與人力，前進阿曼王國進行6天5夜的拍攝，未演先轟動，讓觀眾超級期待，這次關主吳宗憲將參與每項關卡，也讓他不禁大嘆：「9週年一點都不輕鬆，在沙漠裡頭玩大逃殺，真的太瘋狂！每一關我都要來一下。」

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製作單位好看娛樂分享，節目之前去過非洲、紐西蘭、荷蘭、瑞士，然而這一次竟得到外交部亞非司（西亞非洲司）很大的支持，「我們是台灣第一個進駐阿曼王國拍攝的綜藝節目，成為另類台灣之光，在疫情解禁後，讓玩很大帶著觀眾們去到國外身臨其境，體驗國外風土民情。」

▲綜藝玩很大1204。（圖／三立提供）
▲柯有倫（上排左起）、謝坤達、KID林柏昇、竇智孔、胡祖薇（下排左起）、葉星辰、粿粿、篠崎泫合影。（圖／三立提供）
日前，官方也釋出預告影片，金碧輝煌的機場大廳、中東傳統建築等壯觀場面映入眼簾，粉絲們都覺得非常新鮮，引起廣大的迴響與討論。吳宗憲帶領KID、坤達、竇智孔、柯有倫、胡祖薇、粿粿、葉星辰、篠崎泫一行人展開6天5夜的拍攝，即便飛了17個小時才抵達阿曼王國，大家仍保持興奮又期待的心情。

節目單位也預告吳宗憲，要他參與每個關卡，讓內容更具可看性，讓吳宗憲不禁大嘆：「9週年一點都不輕鬆，在沙漠裡頭玩大逃殺，真的太瘋狂！每一關我都要來一下。」第一次來到阿曼王國對於當地的食物鷹嘴豆、烤串、香料飯，吳宗憲吃得不是很習慣，一直狂喊：「想念台灣的牛肉麵家鄉味。」

▲綜藝玩很大1204。（圖／三立提供）
▲謝坤達首次在沙漠上玩起大逃殺。（圖／三立提供）
好看娛樂表示，這次節目呈現阿曼王國的景色，包含了海灣、沙漠，以及歷史悠久的堡壘古城，是以往沒接觸過的語系國家，在語言溝通上增加更多的難度，參考的資料也很少，事前準備的工作相對比較困難，為此，還特別拜訪了外交部、阿曼王國駐華商務辦事處和駐阿曼台北文化經濟辦事處，以便深入了解當地的風土民情以及可拍攝的景點，並尋求協助拍攝申請。

由於阿曼王國當地信奉伊斯蘭教，所以女生進清真寺都必須圍頭巾，對藝人來說是一個相當難得的體驗，節目在出發前，發給大家阿曼王國的資訊小本子，希望藝人可以透過閱讀，快速了解該國家。結果在轉機過程中，藝人們深怕有遊戲關卡拚命熟讀，意外捕捉到大家認真的模樣，畫面相當有趣。

▲綜藝玩很大1204。（圖／三立提供）
▲粿粿（左起）、胡祖薇、坤達、竇智孔在市集購物，體驗當地風土民情。（圖／三立提供）
吳宗憲也呼籲，這次大手筆祭出沙漠騎駱駝、乘坐熱氣球看日出、包船出海浮潛看海洋生物的獎賞，最後黑黃兩隊為了獎賞，卯足全力，除了獲得獎勵之外，更是為了榮譽而戰，更多精彩的內容，一定要鎖定本周播出的《綜藝玩很大》。

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