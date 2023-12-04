高雄發聖誕禮物！超萌高雄熊LINE貼圖限時免費下載

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「高雄熊上司」陳其邁表示，敬業的高雄熊是高雄的「門面擔當」、「可愛擔當」，在高雄觀光景點、交通站點都可看到可愛的高雄熊。這次高雄熊化身貼圖角色躍上通訊軟體聊天室，以輕鬆詼諧的方式為生活增添樂趣，生動形象更展現高雄的城市活力，歡迎市民朋友和粉絲手刀下載，使用高雄熊貼圖讓關係更親密。
高雄熊LINE貼圖共16張特色圖案，無論是俏皮眨眼、雙手比讚、眼冒愛心或嘟嘴裝可愛，搭配療癒色調及實用的「早安、水啦、你最好了」等日常問候語，每一張高雄熊LINE貼圖都讓粉絲看了直呼「好想收藏！」
外型圓潤可愛的高雄熊於2015年5月21日誕生，有著一雙水汪汪大眼、紅通通臉頰及圓滾滾身材，今年除了外觀升級，也增加更多服裝造型，更在facebook（https://bit.ly/3t54vkk）、Instagram（https://bit.ly/47CJL2F）等社群平臺開設專屬帳號，不定時發布日常Vlog賣萌，與粉絲創造更多互動。
-下載點-
「高雄熊—哈囉我來了～」免費LINE貼圖
下載期間：112年12月4日起至113年1月2日止
使用期間：下載日起180天內
如何獲得：點選網址（https://line.me/S/sticker/29753）加入「高雄市政府LINE官方帳號」好友即可免費下載。