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高雄發聖誕禮物！超萌高雄熊LINE貼圖限時免費下載

▲高市府發言人周璟瑜與高雄熊開心送聖誕禮物「高雄熊—哈囉我來了～」限時免費LINE貼圖。（圖／高雄市政府提供）
▲高市府發言人周璟瑜與高雄熊開心送聖誕禮物「高雄熊—哈囉我來了～」限時免費LINE貼圖。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

聖誕禮物來囉！高雄市政府今（4）日驚喜送出「高雄熊—哈囉我來了～」LINE貼圖，即日起至明（113）年1月2日止開放免費限時下載。市長陳其邁說明，只要點選網址（https://line.me/S/sticker/29753）加入「高雄市政府LINE官方帳號」好友，即可免費下載並使用180天，歡迎市民朋友及粉絲們用最萌的「高雄式問候」和親友日常聯繫。

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為迎接12月正式登場的「高雄聖誕跨年嘉年華」，最萌觀光大使高雄熊攜手市府發言人周璟瑜戴上可愛麋鹿角，送上驚喜聖誕大禮「高雄熊—哈囉我來了～」LINE貼圖限時免費下載，預祝大家「聖誕快樂」外，也用滿滿活力溫暖這個冬季！

「高雄熊上司」陳其邁表示，敬業的高雄熊是高雄的「門面擔當」、「可愛擔當」，在高雄觀光景點、交通站點都可看到可愛的高雄熊。這次高雄熊化身貼圖角色躍上通訊軟體聊天室，以輕鬆詼諧的方式為生活增添樂趣，生動形象更展現高雄的城市活力，歡迎市民朋友和粉絲手刀下載，使用高雄熊貼圖讓關係更親密。

高雄熊LINE貼圖共16張特色圖案，無論是俏皮眨眼、雙手比讚、眼冒愛心或嘟嘴裝可愛，搭配療癒色調及實用的「早安、水啦、你最好了」等日常問候語，每一張高雄熊LINE貼圖都讓粉絲看了直呼「好想收藏！」

外型圓潤可愛的高雄熊於2015年5月21日誕生，有著一雙水汪汪大眼、紅通通臉頰及圓滾滾身材，今年除了外觀升級，也增加更多服裝造型，更在facebook（https://bit.ly/3t54vkk）、Instagram（https://bit.ly/47CJL2F）等社群平臺開設專屬帳號，不定時發布日常Vlog賣萌，與粉絲創造更多互動。

▲超萌聖誕禮物「高雄熊—哈囉我來了～」LINE貼圖即日起限時免費下載。（圖／高雄市政府提供）
▲超萌聖誕禮物「高雄熊—哈囉我來了～」LINE貼圖即日起限時免費下載。（圖／高雄市政府提供）

-下載點-

「高雄熊—哈囉我來了～」免費LINE貼圖

下載期間：112年12月4日起至113年1月2日止

使用期間：下載日起180天內

如何獲得：點選網址（https://line.me/S/sticker/29753）加入「高雄市政府LINE官方帳號」好友即可免費下載。

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