回憶1998年公車挾持危機　侯康配拋優化年輕族群「心理健康」方案

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侯友宜回憶，大批人質遭挾持的危機處理，就是最優先保護人質，當時上層曾下令攻堅要求狙擊手開槍，但嫌犯與人質實在太近，他立刻喊停，因為車上都是老弱婦孺。趙少康也說，侯友宜總是第一個趕到現場，這樣才能做出正確判斷。
柯志恩表示，今年行政院對15歲至30歲提供心理諮商服務，1個月2800萬經費馬上用光，即使增加7000多萬仍不符所需，而齊頭式1人給3次諮商費用是不符現況，因為每位患者所需要的輔導是不同的，透過公車案件更凸顯對全國人民心裡健康照顧，才會有健康的國家與社會。
侯友宜指出，現在都注重身體疾病，卻忘了心理疾病，台灣有很多人都有精神困擾，政府應該要大力支持，未來他在行政院層級推動「國民心理健康計畫」，同時優化「年輕族群心理健康支持方案」，他在新北也已規劃7個心理衛生中心於社區中，輔導心理需要被關心的民眾。
柯志恩表示，侯友宜、趙少康未來會投入更多人力、經費在年輕族群健康推動方案，尤其現在專業輔導人員比例完全失衡，即使在大專院校，1位諮商師要面對800至1200名學生，這是完全不符合需求，未來除了在各大專院校增加更多專業輔導人，也會在社區、偏遠地區提供足夠資源，讓民眾覺得心裡不舒服，就能視為感冒狀況，尋求諮商師協助。
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