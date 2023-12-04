啦啦隊「零死角女神」林岱縈睽違3年不藏了！6塊肌美照誘人曝光
樂天女孩啦啦隊Rakuten Girls成員林岱縈，憑藉精緻五官與臉蛋被譽為「零死角女神」，更曾經入圍美國電影網站IC Candler全球百大美女之一，在台灣擁有超高人氣。近期，林岱縈不僅發行個人韓語單曲，還跨界參與戲劇演出，努力挑戰各種不同的領域，如今睽違3年，林岱縈再度發行寫真書，性感的腰身與線條，再搭配驚人6塊肌，超美的畫面搶先讓大家觀賞。
記者詹鎰睿／綜合報導
曾於2019年以綽號「羚小鹿」出版第一本寫真書，限量特裝版更在開賣10分鐘便搶購一空，橫掃各大網路書店排行榜，創下優異的成績的她，這次睽違3年，以本名「林岱縈」的身分再度出書《答應你：林岱縈寫真》，並以全新的面貌呈現在大家面前。
而書名則取自於名字林岱縈的諧音「答應你」作為對粉絲愛的諾言，在書中，她也展現出多變迷人的樣貌，彷彿透過男友視角，窺見林岱縈每個獨特的日常，身穿一襲白紗在海邊漫步、一身居家服在房間的慵懶模樣，時而甜美、時而性感、時而撫媚，每個畫面都是林岱縈想送給粉絲的禮物，邀請粉絲一同走進屬於她的魅力世界。
《答應你：林岱縈寫真》將於12月5日正式上市，隨書加贈收藏海報，兩款隨機贈送，本本都有，後續也將規劃出許多出版活動，喜歡林岱縈的粉絲們一定要鎖定官方社群，才能得知女神最新資訊。
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