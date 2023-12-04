潘孟安遭爆住綠能廠商五千萬豪宅 趙少康：瓜田李下不知道要避嗎
國民黨立委王鴻薇今（4）日踢爆，賴清德競選辦公室總幹事潘孟安，長期入住綠能廠商「力能能源科技」董事長楊宗名下豪宅，且一戶至少要價五千萬左右，地點位於萬華的「力麒御品」，遭質疑受建商供養。對此，國民黨總統參選人侯友宜要他說清楚；副手趙少康則認為，瓜田李下就要避，潘孟安難道都不知道是綠能光電的房屋嗎。
記者林怡昕／台北報導
王鴻薇今天爆料，潘孟安在台北並沒有房子，不過都住在一棟位於台北萬華的豪宅，且又是民進黨新潮流主要金主「力麒建設集團」建案，並由楊宗所持有，質疑是否與當時主政的屏東縣政府是否有無標案、業務往來。
對此，侯友宜表示，光電業者租給民進黨重要官員，是不是只有租約問題，那都要說清楚，大家要重視這樣的問題，到底為什麽會租光電業者的房子，這才人們想要了解的問題。
「瓜田李下就要避，難到都不知道是綠能光電的房屋嗎？」趙少康質疑，潘孟安明明知道還去住，中間嫌疑就很大，再加上民進黨很多時候都用機密去掩護貪汙，卻不說其中污糟的事情一大堆。
趙少康也說，高端疫苗也是，一股三十塊，原來市值三四十億，現在漲到幾百億的市值，後來檢調內線交易只抓了一個台大醫護人員賺一萬多的人，痛批檢調辦案能力也太差，所以才說侯友宜上台後要成立特偵組。