美參議員投書華爾街日報：應從3層面嚇阻中國侵台

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「白宮10月對國會提交的國安補充預算請求未能做到這一點，其提出約1060億美元，只有54億美元用於對付咄咄逼人的中國共產黨。中國共產黨在承平時期正進行史上最大規模的軍事建設，明顯劍指征服台灣。」
「拜登總統的請求乏善可陳，幾乎確定是因為政府裡的鴿派不想壞了習近平主席最近訪美的氣氛。」
蘇利文還說，社論簡潔闡述了加強台海嚇阻力的迫切需求，但為台灣配備自衛所需的武器，只是嚇阻對台軍事衝突的第1個層面。
他說：「第2個層面涉及美國軍事保台能力，如果總統決定這樣做的話。事實證明，這一層面數十年來對於維持台灣人民自由，具有決定性的作用，遺憾的是，拜登的預算削弱了這個重要的威嚇元素。」
「第3個層面很少被討論、但可能是最強大的方法，也就是透過我們全球經濟、能源和金融力量來實現嚇阻。中國應該明白，我們準備好以削弱性的經濟、金融和能源制裁來回應任何對台灣的軍事入侵。」
「這就是我的『與台灣同一陣線法案』（STAND with Taiwan Act）的作用，它讓中國共產黨及共軍知道，如果攻台，中國經濟沒一個角落逃得過制裁，我們會布下天羅地網，追捕要對侵略負責的共產黨官員。」
「我們從俄羅斯入侵烏克蘭學到的教訓之一，是在衝突開始前做好制裁準備，才最有可能阻止衝突。」
「習近平要知道，如果他採取行動攻打台灣，他和支持他的經濟就將面臨毀滅性的後果。」
共和黨籍阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文是美國國會重要友台成員。2021年6月台灣COVID-19疫情嚴峻之際，蘇利文與另2名參議員專程搭乘軍機訪台，代表美國捐贈疫苗給台灣；今年6月底則在參議院外交委員會提出法案，要求美國國防部讓台灣能先於他國取得軍備，改善對台軍售遲交問題。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1121204