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19歲女網紅用現金買豪車！號稱不靠爸　大馬網美花「辛苦錢」

▲一名19歲女網紅大肆宣傳買了一輛賓士，引起網友熱議。（圖／翻攝自TikTok）
▲一名19歲女網紅大肆宣傳買了一輛賓士，引起網友熱議。（圖／翻攝自TikTok）

國際中心賴正琳／綜合報導

一名在TikTok上擁有超過170萬名粉絲的馬來西亞網紅努琳，近期在社群平台曬出新購入的賓士CLA180，並稱自己靠賺來的錢購入，沒有跟家人拿任何一筆錢，也不用分期付款，全部用現金結清，炫富行為引來網友熱議。

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馬來西亞媒體《星洲網（mStar）》報導，一名來自馬來西亞彭亨關丹的19歲女網紅努琳，以行動證明及反駁「年輕人不能吃苦」看法，她靠著自身的努力，不僅為自己賺取了生活費，還能以現金買了夢寐以求的賓士汽車。

努琳接受當地媒體採訪時表示，她在2021年時就買了一輛豐田Velfire，但只開了5個月就賣掉了，隨後換了一輛二手本田Jazz轎車。她表示因為是二手車，時常在路上出現故障，因此她決定換一輛新車，當作2023年的年尾禮物。

努琳說，起初並沒想過要換豪華的賓士，但是經過一輪對比調查，她發現賓士的保養費和其它品牌的車子差不多，因此才毅然決定買了這輛夢想的轎車。她把本田Jazz的二手車賣掉，並把收到的錢再加上儲蓄的錢，最終以現金買了這輛車子。

努琳指出，現階段她靠代言和業配賺錢，不過未來想成為一名女企業家，想開設汽車美容店或是租賃汽車店，因此正努力賺錢中。她更表示因為粉絲眾多，她偶爾會受到酸民的酸言酸語，但她認為自己「不偷不搶」，對於網友的評論她都虛心接受，但是她也希望網民在發表評論時更加謹慎。「我靠的都是自身的努力，因此網民也無需惡言相向。」

@nurinlofarplans private, moves silent, life low-key, prayer loud. 🫡🤍

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