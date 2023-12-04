19歲女網紅用現金買豪車！號稱不靠爸　大馬網美花「辛苦錢」

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努琳接受當地媒體採訪時表示，她在2021年時就買了一輛豐田Velfire，但只開了5個月就賣掉了，隨後換了一輛二手本田Jazz轎車。她表示因為是二手車，時常在路上出現故障，因此她決定換一輛新車，當作2023年的年尾禮物。
努琳說，起初並沒想過要換豪華的賓士，但是經過一輪對比調查，她發現賓士的保養費和其它品牌的車子差不多，因此才毅然決定買了這輛夢想的轎車。她把本田Jazz的二手車賣掉，並把收到的錢再加上儲蓄的錢，最終以現金買了這輛車子。
努琳指出，現階段她靠代言和業配賺錢，不過未來想成為一名女企業家，想開設汽車美容店或是租賃汽車店，因此正努力賺錢中。她更表示因為粉絲眾多，她偶爾會受到酸民的酸言酸語，但她認為自己「不偷不搶」，對於網友的評論她都虛心接受，但是她也希望網民在發表評論時更加謹慎。「我靠的都是自身的努力，因此網民也無需惡言相向。」
@nurinlofarplans private, moves silent, life low-key, prayer loud. 🫡🤍
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