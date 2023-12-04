7-11出手了！雙12咖啡「45杯1212元」　全家「拿鐵半價」到月底

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鎖定「雙12」即將到來，7-11自12月6日至12月13日期間，在OPEN POINT行動隨時取推出雙12咖啡優惠，多款CITY飲品組合價都是1212元，大杯美式咖啡45杯1212元，換算下來每杯27元、約是6折價。近期剛上市的厚乳拿鐵，乳量增加20%，主打「不苦的拿鐵」，這次就祭出27杯1212元，限量10萬組。
📍APP｜12月6日至12月13日
◾大杯美式咖啡45杯1212元，限量10萬組。
◾厚乳拿鐵27杯1212元，限量10萬組。
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選30杯1212元，限量3萬組。
◾經典純奶茶／純奶青任選35杯1212元，限量3萬組。
◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選20杯1212元，限量3萬組。
此外，12月7日是7-11每月7號的「一起品茶趣」，當日限定祭出英式紅茶／四季春青茶買10送7，限量5萬組，不愛喝咖啡的茶控別錯過。
📍APP｜限12月7日
◾咖啡珍珠歐蕾／冰黑糖珍珠燕麥奶4杯210元，限量3萬組。
◾香鑽水果茶4杯168元，限量3萬組。
◾珍珠椰果四季春青茶買2送2，限量2萬組。
◾英式紅茶／四季春青茶買10送7，限量5萬組。
🟡全家便利商店
迎接周一開工，全家今（4）日APP寄杯發動「周一單品日」，單品拿鐵第2杯9元，相當於5.5折。為了鼓勵消費者多使用循環杯，全家目前在全台1000間門市免費提供，即起至12月26日期間，到全家借用循環杯，就可享大杯特濃拿鐵（65元）、大杯濃厚靜岡抹茶拿鐵（65元）半價活動，平均每杯33元。