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MLB／大谷翔平爭奪戰出現神秘第6隊　美媒曝絕望的洋基仍在觀望中

▲大谷翔平爭奪戰傳出現神秘第6隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平爭奪戰傳出現神秘第6隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

今年大聯盟自由市場最大焦點無疑是大谷翔平，根據《USA Today》記者Bob Nightengale消息指出，大谷可能還需要一週時間做決定，但可以肯定的是會在聖誕假期前完成簽約，只是目前尚未定案，並且有消息傳出大谷爭奪戰出現了神秘第6隊。

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據《紐約郵報》記者Jon Heyman得到的消息，大谷翔平團隊已經收到了多份超過5億美元（約157億新台幣）報價，甚至有可能成為首位獲得6億美元（約188億台幣）合約的球員。

Heyman也提到了一個重點，那就是迄今為止尚未被報導過的「神秘球隊」加入大谷翔平爭奪戰，通常在自由市場的大咖選手，經常會有意想不到的球隊進入最後候選，大谷的情況也不例外。

因此，除了已知的洛杉磯道奇、芝加哥小熊、舊金山巨人、多倫多藍鳥和老東家洛杉磯天使之外，還有第6支「神秘球隊」。

德州遊騎兵、紐約大都會和波士頓紅襪都傳出已撤出大谷爭奪戰，但Heyman提到，大都會和洋基仍在「觀望中」，意味著除了這些球隊之外的其他球隊都有可能是這支神秘球隊。

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