侯友宜嘆大巨蛋拖八年！趙少康再批柯文哲：花兩兆預算沒看到建設
台北大巨蛋昨（3）日迎接首次正式賽事，亞洲棒球錦標賽上演台韓大戰，終場以4比0擊敗韓國，昨晚國民黨總統參選人侯友宜也發聲，感嘆這一座受到全民期待的大巨蛋，為什麼不能早點完成，甚至被冠上五大弊案之首後，「一拖就拖過八年」。對此，國民黨副總統參選人趙少康也說，柯文哲是破壞者，不是建設者，八年台北市長花了兩兆預算，都沒看到甚麼建設。
記者林怡昕／台北報導
就在昨晚亞錦賽台韓大戰後，侯友宜發文感嘆，這一座受到全民期待的大巨蛋，為什麼不能早點完成，甚至被冠上五大弊案之首後，一拖就拖過八年，這段時間，停工的大巨蛋矗立在市中心，彷彿停滯的時空，本應到來的繁華，早該實現的期待，都差點無法成真。
侯友宜在今早記者會後受訪時又表示，提出問題的人很簡單，解決問題才是不簡單，看到台北市長蔣萬安、副市長李四川積極面對解決問題，勇敢承擔，過程他也都看在眼裡。
趙少康則說，柯文哲是破壞者，不是建設者，八年台北市長花了兩兆預算，都沒看到甚麼建設，台北市到處都紅線，計程車司機一定很生氣。
趙少康說，大家都當過市長那比政績，一個城市都治不好怎麼治國，民進黨總統參選人賴清德只讓大家記得兩百多天不進議會，還有88槍、南鐵等問題，柯文哲更是乏善可陳，侯友宜則是很有魄力處理市政。