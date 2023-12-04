百萬博主「質疑五月天假唱」遭阿信封鎖 中國網友肉搜挺偶像
亞洲天團五月天近期舉辦巡迴演唱會，來到上海站時，被網友用軟體判定有5首歌都是假唱，掀起風波。中國百萬博主「野比大雄」私訊主唱阿信此事，不料卻被封鎖，還自曝遭到五月天歌迷肉搜，以簡訊方式轟炸，氣得報警。
記者薛羽彤／綜合報導
中國博主「野比大雄」透露，他私訊詢問五月天主唱阿信假唱事件，結果慘遭封鎖，他發文表示「假唱就假唱啊，怎麼問一句還拉黑我」。不過，不少網友質疑真實性，野比大雄又再次發出影片證實，自己確實被阿信封鎖，有網友疑惑他到底說了什麼內容，野比大雄回應「我沒說啥就轉了下涉嫌假唱的影片在熱搜蹦蹦了下，就想去看看阿信有沒有發聲明，結果就發現拉黑了。」
此外，野比大雄還透露，他因此事遭到五月天的歌迷肉搜，對他進行簡訊轟炸，讓他不斷收到驗證碼，他氣得直呼「報警了」。不過從截圖中並無法判斷是五月天的歌迷，野比大雄無奈呼籲「希望大家友善交流」。
野比大雄被阿信封鎖一事，令網友質疑真實性，也有不少人認為他只是想炒作話題，「流量蹭的足足的，不蹭還真不認識你呢」、「阿信和你非親非故，如果不是你轉發了沒有經過核實的假唱視頻，他那麼溫柔善良的人不會拉黑你！」、「哇哦，被明星拉黑了哦，好值得炫耀哦」。
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